Stephen King si sorprende all’anteprima di The Flash

Stephen King, il celebre autore di romanzi horror, ha recentemente espresso la sua opinione su uno dei film più attesi dell’anno: The Flash. Nonostante il suo disinteresse per i cinecomic Marvel e DC, King ha ammesso di aver trovato questo film “davvero speciale” rispetto a quelli che ha visto in precedenza.

Le parole di Stephen King

Attraverso il suo account Twitter, Stephen King ha dichiarato di aver visto una proiezione anticipata di The Flash e di averlo amato. Il film, diretto da Andy Muschietti, racconta le avventure di Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, il quale, grazie ai suoi superpoteri, viaggia indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato.

Tuttavia, il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, lasciando Barry intrappolato in una realtà in cui il generale Zod minaccia la distruzione e non c’è alcun supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato. Ma sarà sufficiente questo estremo sacrificio per resettare l’universo?

Le ragioni dell’entusiasmo di Stephen King

Il motivo per cui Stephen King ha apprezzato The Flash potrebbe essere dovuto al fatto che il regista, Andy Muschietti, aveva già diretto i due capitoli reboot di IT, uno dei romanzi più famosi dello stesso King. Inoltre, il film presenta una storia sincera e divertente, ma anche strabiliante, che potrebbe aver conquistato l’autore di IT nonostante la sua scarsa simpatia per i cinecomic.

L’uscita di The Flash

Il film arriverà nelle sale italiane il 15 giugno e, se siete a Milano, il 10 giugno potrete vedere una proiezione speciale del cinecomic presso il Best Movie Comics & Games, presentata da Zerocalcare e il Responsabile Editoriale di Best Movie, Giorgio Viaro.

Nonostante quindi Stephen King non sia un grande appassionato dei cinecomic Marvel e DC, sembra che The Flash abbia saputo conquistare il suo cuore. Il film, che presenta una storia sincera, divertente e strabiliante, potrebbe essere una sorpresa anche per i fan dei supereroi.

L’uscita del film è attesa con grande interesse e sarà interessante vedere come verrà accolto dal pubblico. The Flash sembra essere un film che si distingue dagli altri cinecomic, grazie alla regia di Muschietti e alla sua trama avvincente che coinvolge personaggi storici come il Batman di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle.

