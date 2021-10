Dune: la recensione di Stephen King

Il maestro del brivido Stephen King ha espresso il suo pensiero sulla pellicola più chiacchierata del momento: “Dune” di Denis Villeneuve, uscita lo scorso week end negli USA e primo in classifica al botteghino americano.

Il grande maestro della letteratura horror contemporanea, Stephen King, ha parlato pubblicamente di “Dune” di Denis Villeneuve, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert, già trasposto in passato dal grande David Lynch.

Stephen King è rimasto molto colpito dal modo in cui la storia è stata trattata per lo schermo, sottolineando il fatto che il film è un po’ troppo lungo, soprattutto considerando che la pellicola porta al cinema solo una parte dell’intero libro di Herbert. Osservazione piuttosto divertente se pensiamo alla prolissità di Stephen King.

Per l’autore horror, Villeneuve è stato molto abile a ricreare l’ambientazione e l’atmosfera della storia di Herbert, compito assai arduo dovendo il regista competere con un predecessore come David Lynch.

Queste le parole di King:

I watched it with my wife this afternoon. Really long but really good. Hard to believe we can do all these amazing special effects and still not achieve world peace. https://t.co/langJ7mkai

— Stephen King (@StephenKing) October 25, 2021