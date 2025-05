Stasera a Che tempo che fa: Totti, Saviano ed Elodie tra gli ospiti di Fabio Fazio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, torna in onda stasera, domenica 4 maggio 2025, a partire dalle ore 19.30. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. La trasmissione, nota per il suo mix di intrattenimento e approfondimento, vedrà la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elodie, promettendo una serata ricca di contenuti e sorprese.

Gli ospiti di punta della serata

Tra i protagonisti della puntata spicca Francesco Totti, una vera leggenda del calcio italiano e simbolo indiscusso della AS Roma. L’ex capitano, che ha dedicato tutta la sua carriera alla maglia giallorossa, vanta un palmarès impressionante, con 786 presenze e 307 reti, di cui 250 in Serie A, un record che lo consacra nella storia del campionato italiano. Totti, campione del mondo nel 2006, è amato non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per il suo carisma e la sua umanità, elementi che lo rendono un ospite atteso e ammirato.

Roberto Saviano, noto scrittore e giornalista, sarà presente per presentare in anteprima il suo nuovo libro “L’amore mio non muore“, in uscita il 6 maggio. Questo lavoro racconta la tragica storia di Rossella Casini, una giovane vittima della ‘ndrangheta, e promette di offrire una riflessione profonda e toccante su temi di grande attualità. Saviano, già autore di opere di grande impatto come “Gomorra“, continua a utilizzare la sua voce per denunciare le ingiustizie e le violenze legate alla criminalità organizzata.

Musica e spettacolo con Elodie e gli Skunk Anansie

Elodie, la talentuosa cantante italiana, sarà un’altra delle protagoniste della serata. Con il suo nuovo album “Mi ami mi odi“, già in cima alle classifiche radiofoniche grazie all’omonimo singolo, l’artista si prepara a conquistare il pubblico. Elodie, che ha recentemente recitato nel film “Fuori” di Mario Martone, ha annunciato anche la sua prima tournée negli stadi, “The Stadium Show“, che partirà l’8 giugno da San Siro e proseguirà il 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi in questo storico impianto.

La serata sarà arricchita dalla presenza degli Skunk Anansie, la rock band britannica capitanata da Skin, che si esibirà dal vivo con il brano “Lost and Found“. Questo pezzo anticipa l’uscita del loro nuovo album “The Painful Truth“, previsto per il 23 maggio. La band sarà in tour in Italia durante l’estate, con sette date in programma, promettendo di portare la loro energia e il loro stile unico sul palco.

Riflessioni e dibattiti con esperti e personalità

Oltre agli ospiti musicali e sportivi, Che tempo che fa offrirà anche spazi di riflessione e dibattito. Tra i partecipanti ci saranno Francesco Costa, direttore de Il Post, Nello Scavo, inviato di Avvenire, e Cecilia Sala, giornalista e autrice. Anche Massimo Giannini, editorialista di La Repubblica, e Alessandro Aiuti, primario all’Ospedale San Raffaele di Milano e vicedirettore dell’Istituto SR-Tiget, porteranno il loro contributo. Infine, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, offrirà la sua expertise su temi di rilevanza scientifica e sociale.

Il tavolo comico e le sorprese finali

A chiudere la serata sarà l’immancabile segmento comico “Il Tavolo“, dove Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti intratterranno il pubblico con sketch e battute. Questo segmento è sempre molto atteso e rappresenta un momento di leggerezza e divertimento, in perfetta sintonia con lo spirito del programma.

Con una scaletta così ricca e variegata, Che tempo che fa si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della domenica sera, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato, pronto a vivere una serata all’insegna della cultura, della musica e dell’intrattenimento.

