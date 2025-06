Marco Santin chiarisce il futuro della Gialappa’s Band e lancia un appello per Gaza

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione è spesso caratterizzato da notizie infondate e speculazioni, specialmente quando si parla di personaggi noti. Recentemente, si è diffusa la voce di un possibile ritorno della Gialappa’s Band in Rai, ma Marco Santin ha prontamente smentito tali indiscrezioni. Durante la trasmissione “La volta buona“, il comico ha espresso chiaramente la sua posizione, chiarendo che non ci sono stati contatti ufficiali. Inoltre, Santin ha colto l’occasione per lanciare un appello toccante riguardo alla situazione critica a Gaza, evidenziando le atrocità che la popolazione sta subendo.

La smentita di Marco Santin sul ritorno in Rai

Dopo la conclusione della stagione di “GialappaShow“, che ha ottenuto ascolti superiori rispetto all’anno precedente, si è iniziato a parlare di un possibile ritorno della Gialappa’s Band in Rai. Tuttavia, Marco Santin ha voluto fare chiarezza durante la trasmissione “La volta buona“. “Torniamo in Rai? L’ho letto, ma il mio telefono non è squillato. Non so in base a cosa è uscita questa notizia. In Rai si torna sempre volentieri“, ha dichiarato Santin, sottolineando che al momento non ci sono piani concreti per un ritorno. Le sue parole hanno messo fine a speculazioni infondate, ribadendo che il gruppo comico è attualmente concentrato su altri progetti.

L’appello di Marco Santin per Gaza

In un momento di grande tensione internazionale, Marco Santin ha voluto esprimere la sua preoccupazione per la situazione a Gaza. “Pochi giorni fa eravamo sull’orlo di una guerra mondiale. Ci ha messo tutti in ansia questo conflitto *Israele-Iran. Vorrei che tutti quanti mandassimo un pensiero a Gaza dove tutti i giorni i bambini e le donne sono bombardati senza casa, senza mangiare, senza bere ed è allucinante“, ha affermato *Santin. Il suo appello ha suscitato una forte reazione nel pubblico, poiché è uno dei pochi volti noti del mondo dello spettacolo a esporsi in modo così diretto contro le violenze in corso. La sua richiesta di fermare il massacro ha trovato ascolto, con applausi da parte del pubblico presente in studio.

Gialappa’s Band: progetti futuri su Tv8

Nonostante le speculazioni sul ritorno in Rai, Marco Santin ha confermato che la Gialappa’s Band è attivamente al lavoro su nuovi progetti per Tv8. “Non siamo in vacanza per niente. Stiamo già preparando. Dobbiamo fare il cast per i nuovi comici. È una trasmissione molto scritta e preparata“, ha spiegato Santin. La Gialappa’s Band continua a lavorare con la stessa dedizione di sempre, collaborando con una produzione che conosce bene. Durante la trasmissione, Flora Canto ha anche fatto una battuta riguardo a un comico emergente, ma Santin ha risposto in modo scherzoso, evidenziando le sfide economiche legate alla produzione. “Va bene, ma quel comico lì ci porta via tutto il budget del programma, non conviene. Ma se me lo dai gratis per me va bene“, ha concluso, mostrando il suo spirito umoristico anche in un contesto serio.

La Gialappa’s Band, quindi, continua a essere un punto di riferimento nel panorama comico italiano, con progetti in cantiere e un forte impegno sociale, come dimostrato dall’appello di Marco Santin per Gaza.

