Rai presenta i palinsesti per la stagione 2025/2026: conferme e sorprese

La Rai ha recentemente svelato i palinsesti televisivi per la stagione 2025/2026, con un focus su volti noti e conferme. I dirigenti di Viale Mazzini hanno scelto di mantenere una linea tradizionale, puntando su conduttori affermati come Milly Carlucci, Carlo Conti, Antonella Clerici, Alberto Matano e Mara Venier, che torneranno a condurre i programmi di cui erano già titolari. Tuttavia, non mancano le sorprese, con alcuni nomi illustri che non faranno parte della nuova stagione.

I conduttori confermati e le assenze illustri

Nel panorama dei palinsesti Rai, spiccano i nomi di conduttori storici che continueranno a guidare i loro programmi. Milly Carlucci, nota per il suo talento nel mondo dello spettacolo, e Carlo Conti, con la sua lunga carriera alla guida di eventi di grande successo, sono solo alcuni dei volti familiari che i telespettatori troveranno anche nella prossima stagione. Antonella Clerici, Alberto Matano e Mara Venier rappresentano ulteriori certezze per il pubblico, confermando la volontà della Rai di puntare su figure consolidate.

Tuttavia, la stagione 2025/2026 segna anche l’uscita di scena di alcuni nomi noti. Alessandro Cattelan, che ha condotto un late show di grande richiamo, non sarà presente nei nuovi palinsesti, così come il duo Paola Perego e Simona Ventura, il cui programma “Citofonare Rai Due” è stato cancellato. Altri volti noti come Duilio Giammaria, Luisella Costamagna e Monica Setta non faranno parte della nuova programmazione, lasciando spazio a interrogativi sulle scelte della dirigenza.

I programmi cancellati e le motivazioni

La cancellazione di programmi storici ha suscitato diverse reazioni. “Citofonare Rai Due” di Paola Perego e Simona Ventura è stato uno dei programmi più seguiti, ma la dirigenza ha spiegato che il palinsesto autunnale sarà dominato dai mondiali di sci, rendendo impossibile la sua inclusione. Anche il programma di inchiesta “Il fattore umano” di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello ha subito la stessa sorte, insieme ad altri format come “Agorà Weekend” e “Generazione Z“.

Il dirigente Stefano Coletta ha commentato l’assenza di Alessandro Cattelan, sottolineando che il conduttore non ha mai trovato il suo spazio ideale in Rai. Nonostante il suo talento, Coletta ha evidenziato le difficoltà di Cattelan nell’inserirsi nel contesto della televisione generalista, dove il suo stile potrebbe risultare poco compatibile. Tuttavia, il dirigente ha espresso la speranza che Cattelan possa continuare a collaborare con la Rai in futuro, riconoscendo il suo potenziale.

Le trattative con Barbara d’Urso e il possibile ritorno di Fiorello

Uno dei temi più attesi riguarda il possibile ritorno di Barbara d’Urso in televisione. Attualmente, la situazione è ancora incerta, con la dirigenza che ha dichiarato di essere in una fase di scouting per nuovi progetti. Sebbene non ci siano conferme ufficiali riguardo a un suo show, si è aperto uno spiraglio per una futura collaborazione. La d’Urso, nota per il suo carisma e la sua capacità di attrarre il pubblico, potrebbe trovare spazio nei palinsesti a venire.

In aggiunta, si parla di un possibile ritorno di Fiorello, un altro volto iconico della televisione italiana. Coletta ha rivelato che ci sono contatti in corso con lo showman siciliano, ma ha anche avvertito che nulla è certo. La dirigenza spera di definire il percorso di Fiorello prima delle vacanze, lasciando intendere che le trattative siano già in fase avanzata. La presenza di Fiorello in Rai sarebbe senza dubbio un evento di grande richiamo per il pubblico.

La Rai, dunque, si prepara a una nuova stagione ricca di conferme e novità, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato.

