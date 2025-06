Rai: novità e polemiche nei palinsesti autunnali presentati a Napoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, avvenuta a Napoli, ha suscitato un mix di entusiasmo e controversie. Con un programma ricco di novità e ritorni attesi, la rete pubblica si prepara a un autunno che promette di essere ricco di eventi, ma anche di polemiche. Tra conferme e cancellazioni, il panorama televisivo italiano si appresta a cambiare, con nomi di spicco e nuove produzioni che si affacciano sul piccolo schermo.

Roberto Benigni e il giubileo 2025

Uno dei momenti più attesi della programmazione autunnale è il ritorno di Roberto Benigni, che il 10 dicembre racconterà la storia di San Pietro direttamente dalla Città del Vaticano. Questo evento segna la chiusura del Giubileo 2025 e rappresenta un’importante occasione per la Rai di attrarre un vasto pubblico. Benigni, noto per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere, si prepara a regalare un’esperienza unica, combinando cultura e intrattenimento in un formato che promette di coinvolgere gli spettatori.

Star di Hollywood in Rai

La presentazione ha riservato altre sorprese, come l’annuncio della partecipazione di Whoopi Goldberg nella celebre serie “Un posto al sole“. L’attrice, vincitrice di un premio Oscar, ha confermato la sua presenza attraverso un video proiettato durante l’evento. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha espresso la sua soddisfazione per questo “colpaccio”, sottolineando l’importanza di avere una star di tale calibro in una delle serie più longeve della televisione italiana.

Inoltre, Kevin Spacey farà il suo debutto su Raiplay con la serie “Minimarket“, che andrà in onda dal 7 novembre. Questo progetto, diretto da Duccio Forzano, trasformerà un piccolo market nel cuore di Roma in un palcoscenico per una commedia ricca di personaggi eccentrici. La presenza di attori di fama internazionale rappresenta un tentativo della Rai di rinnovare la propria offerta e attrarre un pubblico più vasto.

Ritorni e novità nel palinsesto

Il palinsesto autunnale non si limita a nomi di fama mondiale. Anche i volti noti della televisione italiana riservano sorprese. Tiberio Timperi tornerà a condurre le notizie del mattino con “Unomattina News“, in collaborazione con il Tg1. Stefano De Martino, dopo il successo di “Affari Tuoi“, è stato confermato per un nuovo progetto. Inoltre, il “Processo del lunedì” riporterà in scena il duo Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, mentre “Domenica In” avrà una nuova veste con Mara Venier e Gabriele Corsi. “BellaMà“, dopo il suo successo, raddoppierà con una versione serale.

Polemiche e cancellazioni

Nonostante le novità, la presentazione ha sollevato anche polemiche significative. La cancellazione di programmi storici come “Rebus” di Giorgio Zanchini, “Agorà weekend” di Sara Mariani, “Tango” di Luisella Costamagna e “Il fattore umano” di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello ha suscitato malcontento tra i telespettatori. Anche il ridimensionamento di alcuni format ha creato discussioni, con “Report” che avrà solo quattro puntate, “Presa Diretta” due, “Lo Stato delle cose” sette e “Far West” sei. Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report“, ha manifestato il suo dissenso presentandosi all’Auditorium di Napoli, dichiarando che la Rai sta diventando sempre meno la sua casa, ma ha ribadito la sua volontà di rimanere.

Razionalizzazione e assunzioni

In conferenza stampa, Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha spiegato che i cambiamenti nei palinsesti sono parte di un processo di razionalizzazione volto a garantire un equilibrio economico e finanziario all’azienda. Inoltre, è stato annunciato un accordo per l’assunzione di 127 giornalisti, che saranno distribuiti nelle testate regionali, un passo significativo per migliorare la copertura informativa della Rai.

Con un autunno ricco di eventi e sfide, la Rai si prepara a navigare un periodo di trasformazione, cercando di mantenere il proprio ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano.

