Dario Maltese commette un errore sulla chiusura di Pomeriggio 5, il programma cambia palinsesto

Il 6 giugno 2025, Myrta Merlino ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5, annunciando il passaggio del testimone ad Alessandra Viero, che avrebbe condotto il programma durante l’estate. Tuttavia, una notizia sorprendente ha colto di sorpresa i telespettatori: Pomeriggio 5 News chiuderà i battenti il 4 luglio, meno di un mese dopo il suo debutto. Dario Maltese, ospite di Alessandra Viero, ha fatto una gaffe in diretta, rivelando di non essere a conoscenza di questo cambiamento.

Dario Maltese e l’annuncio del Morning News

Ieri, durante la trasmissione, Dario Maltese ha presentato il suo nuovo programma, Morning News, che prenderà il posto di Mattino 5. Con entusiasmo, ha dichiarato: “Ritorniamo, questo è il mio secondo anno e sono molto contento. Il programma è quello che già conoscete tutti, quindi sono due ore di informazione, terremo aggiornato il pubblico in diretta su tanti argomenti”. Maltese ha anche menzionato una novità per il suo programma: l’arrivo di Carolina Sardelli, con la quale ha già avuto modo di lavorare. La sua affermazione finale, in cui ha detto che il programma rimarrà attivo tutta l’estate, ha lasciato Alessandra Viero visibilmente sorpresa.

La reazione di Alessandra Viero

Dopo l’affermazione di Maltese, Alessandra Viero ha reagito in modo immediato, dicendo: “Eh, esatto. Tutta l’estate? Io la so diversamente, vabbè”. La sua reazione ha messo in evidenza una mancanza di comunicazione riguardo ai cambiamenti nel palinsesto estivo, creando un momento di imbarazzo in diretta. Questo scambio ha suscitato l’attenzione dei telespettatori, che hanno notato la discrepanza tra le informazioni fornite dai conduttori.

I dati di ascolto di Pomeriggio 5 News

Nonostante le incertezze riguardo al futuro del programma, i dati di ascolto di Pomeriggio 5 News mostrano un interesse significativo da parte del pubblico. Nella settimana dal 23 al 26 giugno, il programma ha registrato ascolti variabili, con picchi di oltre un milione di spettatori.

Lunedì 23 giugno : 1.000.000 spettatori, pari al 13.9% nella prima parte e 959.000 spettatori, pari al 12.5% nella seconda parte.

: 1.000.000 spettatori, pari al 13.9% nella prima parte e 959.000 spettatori, pari al 12.5% nella seconda parte. Martedì 24 giugno : 1.015.000 spettatori, pari al 14% nella prima parte e 786.000 spettatori, pari al 10.8% nella seconda parte.

: 1.015.000 spettatori, pari al 14% nella prima parte e 786.000 spettatori, pari al 10.8% nella seconda parte. Mercoledì 25 giugno : 893.000 spettatori, pari al 12.7% nella prima parte e 871.000 spettatori, pari all’11.6% nella seconda parte.

: 893.000 spettatori, pari al 12.7% nella prima parte e 871.000 spettatori, pari all’11.6% nella seconda parte. Giovedì 26 giugno: 970.000 spettatori, pari al 13.9% nella prima parte e 976.000 spettatori, pari al 13% nella seconda parte.

Questi numeri indicano che, nonostante le incertezze, Pomeriggio 5 News ha mantenuto un buon seguito, dimostrando che l’interesse per il programma rimane alto.

Con l’imminente chiusura del programma, i telespettatori si chiedono quale sarà il futuro di Pomeriggio 5 e come si evolverà il palinsesto estivo della rete.

