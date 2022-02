“Star Trek” al via il quarto capito con Chris Pine e Zachary Quinto

La Paramount ha intenzione di avviare le trattative con le star di “Star Trek” Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg per convincerle a tornare sull’Enterprise per la quarta volta.

Star Trek: una franchise che non teme il trascorrere del tempo

L’annuncio di un possibile quarto capitolo è stato fatto da J.J. Abrams, creatore e regista della fortunata serie, durante il Paramount Investors Day Presentation, tenutosi il 15 febbraio.

Queste le sue parole:

“Siamo entusiasti di dire che siamo al lavoro su un nuovo film di ‘Star Trek’ che sarà girato entro la fine dell’anno e che avrà come protagonisti il nostro cast originale e alcuni nuovi personaggi che penso saranno davvero divertenti ed eccitanti e contribuiranno a portare ‘Star Trek’ in aree che non avete mai visto prima. Siamo entusiasti di questo film, abbiamo un mucchio di altre storie di cui stiamo parlando e che pensiamo saranno davvero eccitanti, quindi non vedo l’ora che vediate cosa stiamo preparando. Ma fino ad allora, vivete a lungo e prosperate”.

I sei attori si sono calati per la prima volta nei loro rispettivi ruoli iconici di Kirk, Spock, Uhura, Bones, Sulu e Scotty in “Star Trek” del 2009, diretto da Abrams. Gli attori sono tornati in due sequel: “Into Darkness – Star Trek” del 2013, sempre diretto da Abrams, e “Star Trek Beyond” del 2016, diretto da Justin Lin.

La Paramount è stata vicina a riportare questo cast già una volta, per esempio nel 2018, S.J. Clarkson aveva firmato per dirigere un sequel che avrebbe riunito il Kirk di Pine con il suo defunto padre, interpretato da Chris Hemsworth. Quel film non si è mai concretizzato, tuttavia, dopo che la Paramount ha riferito di non essere riuscita a chiudere un accordo con Pine e Hemsworth.

Un membro del cast del film del 2009, tuttavia, purtroppo non può unirsi a loro. Anton Yelchin, che interpretava Chekov, è morto in un incidente nel giugno 2016, un mese prima che “Beyond” entrasse nelle sale. Alla prima di quel film al San Diego Comic Con, il cast, i registi e tutti gli ospiti invitati si sono raccolti in un intero minuto di silenzio in omaggio all’attore scomparso.

Davide Cesaretti

16/02/2022