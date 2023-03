Spuntano fuori degli errori nell’ultima puntata di The last of Us: stesso effetto di Game of Thrones

Senza alcuna ombra di dubbio, The Last Of Us è una delle serie tv più amate e seguite nel mondo del cinema. Tuttavia, nonostante sia diventato un successo mondiale a tutti gli effetti, alcuni telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare degli errori clamorosi nel corso dell’ultima puntata. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

The Last Of Us e Game of Thrones hanno qualcosa in comune. Che cosa? Oltre all’emittente HBO, i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, le due serie tv sono caratterizzate clamorosi errori cinematografici. Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando, è necessario far riferimento al sesto episodio della serie tv. Infatti, mentre Joel e Ellie stanno per attraversare il ponte innevato, è visibile una troupe ai margini dell’inquadratura.

Si tratta di un vero e proprio errore di montaggio che mai nessuno si aspettava di vedere in un a serie tv di questo calibro. Non è tutto. Sempre nello stesso episodio è stata rilevata un’altra imprecisione. Nella scena in cui Ellie e Joel arrivano a Jackson, la prima fa conoscenza con un cavallo e qui si intravede la mano di qualcuno il quale tiene l’animale.

Da questa scena, è impossibile non notare la somiglianza con l’episodio quattro (stagione 8) di Game of Thrones quando era apparsa una tazza di caffè di Starbucks sul tavolo in legno di Grande Inverno. Quest’ultimo non coincideva con il periodo storico della serie tv.

D’altronde, non è la prima volta che Pedro Pascal si rende protagonista di questi clamorosi errori. Infatti, oltre alle serie tv già citate, anche un episodio di The Mandalorian è diventato virale sui social per la celebre la comparsa di “Jeans Guy”. Anche in questo caso, si trattava di un membro della troupe il quale è finito per sbaglio nell’inquadratura.