Games Of Thrones ( conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B Weiss. La serie è nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R Martin. Le scene sono state girate nel Regno Unito, Canada, Malta, Islanda, Croazia, Marocco e Spagna. Games Of Thrones ha ottenuto un numero record di spettatori HBO e ha generato un fandom internazionale eccezionalmente ampio e attivo, inoltre detiene 9 record oltre che a 59 Premi Emmy su 160 nomination totali.

Games Of Thrones, la trama

La serie Games Of Thrones è ambientato in un mondo immaginario costituito per lo più dal continente occidentale (Westeros) e il continente orientale (Essos). Il centro del continente occidentale è Approdo del re, dove si trova il trono di spade dei sette regni. La lotta per la conquista del famigerato trono divenne agguerrita tra le casate più potenti, cosi da crearsi un contorto “gioco” intorno a loro. Questo gioco porta la popolazione del regno nella povertà più assoluta e come se non bastasse un’altra piaga arriva nel continente occidentale, ovvero gli estranei, creature leggendarie dalla forza oscura.

Le nozze rosse

“Le nozze rosse” è il nome che viene dato al massacro avvenuto nelle Torri Gemelle il 299 CA durante la Guerra dei Cinque Re, in cui il re del nord Rob Stark, sua madre Catelyn Stark, sua moglie Talisa Maegyr (con un bimbo in grembo) e la maggior parte dei suoi alfieri vennero assassinati. Il tradimento è avvenuto per mani di casa Frey in collaborazione con casa Lannister, dove quest’ultima voleva liberarsi subito di un contendente al trono di spade. Qui di seguito la famosa scena di Games Of Thrones, una delle più cruenti e significative nel mondo dello spettacolo.