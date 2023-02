Spiderman 4: la trama c’è! Ecco cosa ha dichiarato Kevin Feige

L’ultimo film su L’Uomo Ragno ha debuttato nelle sale cinematografiche nell’anno 2021: Spiderman-No Way Home. A distanza di due anni dall’uscita del campione d’incassi, per tutti i fan che son curiosi di sapere come e dove proseguirà la storia è in arrivo una grande novità. Stando alle indiscrezioni emerse in rete, Spiderman 4 debutterà al cinema. Scopriamo insieme tutte le dichiarazioni del boss di MCU.

Senza alcuna ombra di dubbio, Spiderman uno dei film più amati e popolari nel mondo del cinema. In molti si chiedono se, dopo il successo di Spiderman-No Way Home, il quale è stato campione d’incassi nel 2021, adesso ci sarà un sequel sulle avventure di Tom Holland. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato Kevin Feige, il boss di MCU.

Infatti, in occasione di un’intervista, il presidente della Marvel Studios ha annunciato che Spiderman 4 si farà. Il film sarà ambientato sempre nell’MCU ed è attualmente in fase di scrittura. Queste sono state le parole del boss che non ha potuto fare a meno di diffondere lo spoiler:

Tutto quello che dirò è che abbiamo la storia. Abbiamo grandi idee per questo, e i nostri scrittori stanno solo mettendo nero su bianco ora.

Non è tutto. Sembra che ancora una volta sarà Tom Holland a cimentarsi nei panni di Peter Parker. Tuttavia, da quanto si apprende dalle dichiarazioni del direttore di Marvel Studios, non vedremo il ritorno delle avventure di Tom Holland prima di un bel po’ di tempo.

Nel frattempo è giunta un’altra segnalazione: nel mese di giugno potremo vedere Spidey in Spiderman- Across The Spider-Verse nelle sale cinematografiche. Inoltre, Amazon Studios sta pensando di sviluppare una serie tv su Spider-Man Noir.