Marvel Studios: recuperati i diritti di The Punisher e Jessica Jones

La Marvel Studios ha recuperato i diritti delle serie tv Netflix “The Punisher” e “Jessica Jones”.

I Marvel Studios acquisiscono nuovamente importanti diritti

I diritti dei live action di “Jessica Jones” e “The Punisher” sono tornati ai Marvel Studios dopo un accordo pluriennale con Netflix. I personaggi sono stati protagonisti di show estremamente popolari e seguiti insieme a “Daredevil”, “Iron Fist” e “Luke Cage”. E la notizia della cancellazione è stata accolta da tutti negativamente, generando un certo malcontento tra fan e pubblico. Quando la Disney ha rivelato i piani per lanciare il proprio servizio di streaming, Netflix ha cancellato tutti i suoi titoli Marvel lasciando appunto i fan scioccati. I diritti sui personaggi sono rimasti comunque a Netflix per due anni dopo la cancellazione. La notizia è però ormai ufficiale: “Jessica Jones” e “The Punisher” possono essere ora nuovamente utilizzati dai Marvel Studios.

“Jessica Jones” e “The Punisher” sono stati gli ultimi show cancellati da Netflix: ora tutti i personaggi Marvel concessi in licenza al colosso dello streaming tornano alla Disney. Non è chiaro se i Marvel Studios includeranno o meno i cast dei personaggi delle serie tv Netflix, sviluppate separatamente da Jeph Loeb e dal banner televisivo Marvel. Gli attori che hanno dato vita a questi personaggi negli show live action hanno contribuito notevolmente al successo delle serie. Di recente, Charlie Cox è stato avvistato sul set di “Spider-Man 3”, ma non è chiaro quale ruolo interpreterà. Anche gli show basati su Defenders potrebbero avere vita breve su Netflix, poiché lo streamer non ha i diritti esclusivi di distribuzione di quelle serie tv. Non c’è ancora alcun aggiornamento se verranno poi trasferiti o meno su altre piattaforme.

Jon Bernthal è pronto a tornare a interpretare il protagonista di “The Punisher”

“Questa versione di Frank ha significato tantissimo per me. È nel mio sangue e nelle mie ossa”, ha detto la star di “The Punisher”, Jon Bernthal durante un’intervista di Geek House Show. “Quindi non si tratta solo di farlo, ma di farlo bene e di realizzare la versione di Frank che i fan meritano davvero. Vedremo. Tutte queste decisioni vengono prese dietro le quinte, noi non sappiamo nulla. Se dovessi ricevere una chiamata e una proposta, sarò pronto a tornare nei panni del mio personaggio e mi assicurerò di fare tutto il possibile perché torni ad essere una grande storia”.

18/02/2021

Giorgia Terranova