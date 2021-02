Spider-Man 3: Rivelato il vero titolo del film

Tra la notte del 23 e del 24 febbraio 2021, su i loro profili Instagram, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno pubblicato tre differenti titoli del futuro film di Spider-Man 3, ma nessuno dei tre è il vero titolo del film.

Phone Home, Home Slice e Home-Wrecker ecco i tre finti titoli che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2021 sono stati rilasciati dagli attori del franchise Marvel. Ma, nessuno dei tre sembra essere quello del futuro film dell’Uomo Ragno.

Tutti i fan sono impazziti per questi post, pensando all’introduzione del multiverso, che in questo periodo è sulla bocca di tutti partendo da WandaVision al prossimo film di Doctor Strange.

Tom Holland nel pomeriggio del 24 febbraio 2021 ha pubblicato un nuovo post, con un video, riguardante il film di Spider-Man 3. Poco dopo anche Marvel, sul suo profilo ufficiale ha rilasciato lo stesso video pubblicato da Holland.

Zendaya e Batalon hanno ripostato il video nelle loro storie.

Con un ulteriore post, sempre su Instagram, il protagonista Tom Holland, ha pubblicato un video che lo vede uscire dall’ufficio del regista Jon Watts. e appena esce discute con Zendaya e Jacob sul fatto che lui spoileri ogni cosa senza farlo apposta.

I tre camminano uscendo da un corridoio mostrando su una lavagna il vero titolo del nuovo film tra tanti altri scartati.

Il post è stato condiviso anche su Twitter dall’account ufficiale di Spider-Man.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021