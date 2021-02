Spider-Man 3: Phone Home? Home Slice? Home-Wrecker? Che sia un indizio per il multiverso?

Spider-Man 3: Rivelato il vero titolo?

Spider-Man 3 di Tom Holland sembra avere un ‘disturbo’, se tre titoli teorici per Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe possono essere delle indicazioni.

Annunciato su Instagram dei Holland, il titolo per il terzo stand-alone del franchise Marvel-Sony è Spider-Man: Phone Home. Il sottotitolo è in linea con i prequel Homecoming e Far From Home e mette ancora più distanza tra Peter Parker e New York City.

Ma… è questo il titolo?

Tom Holland ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, questa e un’altra foto che lo ritrae con i due colleghi Batalon e Zendaya.

In un post separato, il costar Jacob Batalon ha condiviso un post, sul suo profilo Instagram, con un titolo diverso. Preparatevi per … Spider-Man: Home-Wrecker?

Ma, un momento! C’è dell’altro! Zendaya ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, leggermente in ritardo in confronto ai colleghi, il suo titolo: Spider-Man: Home Slice.

Sulla base che né Marvel Studios né Sony Pictures non hanno ne confermato ne smentito la teoria, Spider-Man 3 potrebbe vedere Spidey risucchiato nel multiverso. Holland, Batalon e Zendaya sembrano giocare sul fatto che qualsiasi titolo sia giusto o meno. (Holland, che è apparso da Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo film Cherry, stranamente non ha fatto spoiler).

Spider-man 3: indizi per il multiverso?

Il presupposto di un vero e proprio multiverso arriva da Mysterio (Jake Gyllenhaal) ha fatto pensare al mondo che ci fossero altri piani di esistenza in Far From Home… e attraverso un cameo nella scena post-credit di J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), dei primi Spider-man con Tobey Maguire, hanno fatto credere che forse tutto è collegato e che il multiverso sta arrivando. Dopo che Quicksilver di Evan Peters dei film di Fox X-Men è apparso su WandaVision (di cui Tom Holland è un fan sfegatato) qualche settimana fa, tutti gli intrallazzi cross-franchise sembrano plausibili con Marvel Studios e Sony Pictures.

Si vocifera che in Spider-Man 3, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) prenderà il posto di mentore che Tony Stark ha ricoperto fino a questo momento, e che i vecchi nemici del mondo di Spidey, tra cui Electro di Jamie Foxx da The Amazing Spider-Man 2 e Doctor Octopus di Alfred Molina di Spider-Man 2, faranno la loro comparsa. Non c’è stato alcun casting formale o annuncio di un cattivo principale, ma sono circolate voci sul sogno del regista Jon Watts di portare Kraven il Cacciatore sullo schermo e la cosa potrebbe accadere. (Quindi incrociamo le dita che stia dando la caccia agli Spider-Men attraverso il multiverso.)

Jon Watts nuovamente alla regia

Spider-Man: Phone Home/ Home-Wrecker/ Home Slice, attualmente è in fase di riprese nella base di Atlanta, in Georgia, ed è ancora una volta diretto da Watts, che ha l’onore di dirigere ogni film del franchise del bimbo ragno. Come l’intero calendario cinematografico Marvel nell’ultimo anno per colpa della pandemia di Covid19 potrebbe cambiare i piani di uscita, ma per adesso Spider-Man: Phone Home/ Home-Wrecker/ Home Slice ha una data di uscita: il 17 dicembre 2021.

Giacomo Caporale