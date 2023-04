”Sono il re dei cuccioli”: Keanu Reeves vince sei cagnolini in TV e il video commuove il web (VIDEO)

Keanu Reeves è una delle star più note degli ultimi tempi, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Jhon Wick: l’assassino più famoso del cinema. Da poco uscito nelle sale con Jhon Wick 4, Keanu è stato invitato alla trasmissione di Jimmy Fallon.

La puntata si è conclusa con una dolcissima scena di Keanu in compagnia di sei adorabili cuccioli che gli saltavano addosso, scodinsolando e dandogli bacini. Una scena che ha fatto subito il giro del web per la sua dolcezza.

Durante la trasmissione, Jimmy Fallon ha deciso di fare una sfida all’ultimo cucciolo. La star è stata infatti sottoposto al gioco del Pup Quiz, già presentato prima ad altri ospiti. Il gioco prevede che ad ogni risposta corretta i partecipanti ottengano un cucciolo di golden retriever da tenere comodamente in braccio sulla poltrona. La situazione però è subito sfuggita di mano e Keanu si è ritrovato pieno di cuccioli – ben cinque – e si è autoproclamato ”re dei cuccioli”.

La scena, accaduta qualche giorno fa, non ha fatto che accrescere la fama di Keanu a pochissimo dall’uscita del film. Per l’uscita le aspettative del pubblico sono altissime, anche perchè si tratta dell’ultimo film della serie, come affermato dal regista stesso. Questa la sinossi del film:

John Wick trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnarsi la libertà, Wick dovrà affrontare un nuovo nemico che può contare potenti alleanze in tutto il mondo ed è dotato di mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Nel suo nuovo film, Reeves sarà affiancato da moltissimi attori già visti nei precedenti film come Iam McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama e Donnie Yen. Un cast che conosciamo già bene e che ha creato alte aspettative, le avranno superate?

