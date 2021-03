“Snatch” di Guy Ritchie sarà disponibile in una speciale versione 4k

Il film di Guy Ritchie “Snatch”(Lo Strappo) ritorna in una versione 4k Ultra HD, con tanti interessanti contenuti

Una nuova visione di un film cult

Dopo 20 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, “Snatch” è ora disponibile per la prima volta nella versione 4k Ultra HD. Questa è una versione di “Snatch” restaurata dai negativi originali del film per la migliore qualità d’immagine possibile e il 4k permetterà agli spettatori di scegliere tra il suono originale o la nuova tecnologia Dolby Atmos per un audio di qualità. Questa versione ci avvicina di più all’esperienza del film e soprattutto riserva un trattamento speciale, atteso da tempo, ad uno dei migliori film di Guy Ritche.

Oltre al miglioramento delle immagini e alla qualità del suono, la nuova versione include un Blu-ray con tanti contenuti extra:

Intervista al regista Guy Ritchie e al produttore Matthew Vaughn

Scene tagliate e commenti

Il dietro le quinte di Snatch

Lo storyboard del film tra la fase di produzione e il progetto finale

Video e una galleria di foto

“Snatch”: un cast memorabile

Basato su di un furto di diamanti andato storto, Il film “Snatch”, uscito nel 2000, ebbe un incredibile successo tanto da diventare un cult. A rendere la pellicola ancora più unica è sicuramente il cast formato da giganti di Hollywood. Iconica interpretazione da parte di Brad Pitt nei panni di un boxer Irlandese di nome Mickey O’Neill detto anche lo Zingaro, oppure Benicio del Toro (Frankie Quattro Dita), Dennis Farina (Cugino Avi); Vinnie Jones (“Pallottola al dente” Tony), Rade Sherbedgia (Boris Lametta Yurinov) e Jason Statham (Il Turco).

A Guy Richie dobbiamo però altri film cult come “Lock e Stock – Pazzi Scatenati” (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) e RocknRolla. Di recente poi ha lavorato nell’adattamento del cartone Disney “Aladdin”. Prossimo progetto del regista americano, che si annuncia come un ritorno ai sui film di successo, è il thriller “Wrath of Man”, annunciato per il 23 Aprile.

La versione 4K di “Snatch” sarà disponibile dal 1° giugno.

Francesca Reale

17/03/2021