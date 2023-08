Sleepers: la storia vera che ha ispirato il film di Barry Levinson

Basato sul romanzo di Lorenzo Carcaterra, il film Sleepers prende vita dalla storia vera che è stata trascritta sulle pagine del libro. Scopriamo qualcosa in più in merito alle origini del cult movie degli anni ’90 e della sua drammatica storia.

La storia vera dietro Sleepers

Divenuto un film di culto, anche grazie ad un cast di attori notevole (De Niro, Brad Pitt, Dustin Hoffman e perfino il nostrano Vittorio Gassman), il film del 1996 diretto da Barry Levinson prende linfa dal romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra che racconta una drammatica vicenda reale.

La trama di Sleepers si ambienta ad Hell’s Kitchen, East Side di Manhattan, durante l’estate del 1966. Quattro ragazzi, Lorenzo, Michael, John e Tommy, compiono una bravata ai danni di un venditore di hot dog causando quasi la morte di un anziano all’uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi di riformatorio, i ragazzi escono dalla terribile esperienza particolarmente provati nell’animo e decidono di vendicarsi 10 anni dopo.

Per diversi anni, tuttavia, la veridicità degli eventi è stata messa in dubbio non solo da diversi storici e critici, ma anche dal distretto giudiziario di New York, presso il quale il libro alzò un vero e proprio polverone. Carcaterra descrive la storia come una sorta di versione moderna del Conte di Montecristo. Giurò di aver preso parte, durante l’infanzia, ad un caso molto simile a quello narrato sulla pagina e di aver semplicemente camuffato la vicenda cambiando i nomi dei protagonisti.

La veridicità di Sleepers e le ritrattazioni di Carcaterra

Tuttavia, non è chiaro se dopo aver subito pressioni da organi di polizia, giuridici o quant’altro, ma l’autore del libro fece un passo indietro in merito alla veridicità della storia che stava alla base del suo Sleepers.

Dopo le critiche mosse dagli enti giudiziari di New York e per paura di eventuali ripercussioni, Carcaterra fu, quindi, costretto a ritrattare. Ammise nel libro stesso e in alcune interviste di trovarsi nella condizione di dover presentare la storia come fittizia, per renderla più vendibile.