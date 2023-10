Sir Michael Gambon: 5 curiosità sull’attore di Silente

Sir Michael Gambon è un nome che risuona nel mondo dello spettacolo britannico e internazionale. Celebre per la sua lunga e prestigiosa carriera, è noto principalmente per il suo ruolo iconico di Albus Silente nella serie cinematografica di Harry Potter e, nonostante la sua morte avvenuta qualche giorno fa, tutti i suoi fan lo ricorderanno sempre con grande affetto.

Ma dietro a questo personaggio magico si nasconde un uomo con una varietà di interessi e peculiarità che spesso sfuggono al grande pubblico. Ecco 5 curiosità – che forse non sapevate – su Michael Gambon.

1. Un esordio tardivo

A differenza di molti attori che iniziano la loro formazione fin da giovani, Michael Gambon ha intrapreso la sua carriera teatrale a un’età più matura, all’incirca a 22 anni. Prima di abbracciare il palcoscenico, aveva svolto lavori umili come operaio di scena e muratore. Come lui stesso ha affermato, questa esperienza nel mondo reale ha senza dubbio contribuito a plasmare la sua comprensione della vita e delle persone, arricchendo le sue interpretazioni. Per perfezionare le sue abilità recitative, ha intrapreso studi formali presso la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) di Londra.

Proprio per queste sue origini “teatrali” l’amore di Sir Michael Gambon per il teatro è una parte essenziale della sua identità artistica. Nonostante il suo straordinario successo nel mondo del cinema e della televisione, ha costantemente mantenuto un legame profondo con il palcoscenico teatrale.

2. L’amicizia con Ian McKellen

L’amicizia tra Sir Michael Gambon e Sir Ian McKellen è un legame che si è consolidato nel corso di molti anni nell’ambiente dello spettacolo britannico. Entrambi sono attori di straordinario talento e prestigio, noti per le loro eccezionali carriere teatrali e cinematografiche.

Ian McKellen è famoso per il suo ruolo di Gandalf nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien. La sua interpretazione di Gandalf è stata acclamata dalla critica e dal pubblico e ha contribuito a consolidare la sua fama a livello internazionale. Gambon, d’altra parte, è noto principalmente per il suo ruolo come Albus Dumbledore nella serie di film di Harry Potter. Anche lui ha ricevuto lodi e riconoscimenti per la sua interpretazione di un personaggio iconico all’interno di un’altra serie di successo. Entrambi hanno condiviso molte passioni insieme, tra cui quella per il teatro.

3. Le passioni dell’attore

Gambon, oltre la recitazione e il teatro ha molte altre passioni. La pesca e l’automobilismo rappresentano due dei suoi interessi più distintivi. Quando non era sul set o sul palcoscenico, Gambon si ritirava nella tranquillità delle acque per rilassarsi e godersi il tempo libero con la pesca. Dall’altro lato, il suo amore per l’automobilismo lo ha portato a partecipare a programmi televisivi dedicati all’automobilismo, come Top Gear. È noto per essere un guidatore appassionato e un amante delle auto veloci e ha portato avanti questa sua passione fino in tarda età.

4. L’incontro con Laurence Olivier

L’incontro di Sir Michael Gambon con il leggendario attore britannico Laurence Olivier durante il suo periodo di studio alla Royal Academy of Dramatic Art (RADA) è stato un momento fondamentale nella sua giovane carriera e ha avuto un profondo impatto sulla sua aspirazione a diventare un grande attore teatrale. Laurence Olivier, noto come uno dei più grandi attori del teatro e del cinema del XX secolo, era una figura iconica nel mondo della recitazione britannica. Il suo talento, la sua presenza scenica e la sua versatilità come attore avevano fatto di lui un punto di riferimento per molte generazioni di attori aspiranti, compreso Gambon.

L’incontro con Olivier rappresentò per Gambon un’opportunità straordinaria e un onore. Olivier non solo era uno dei suoi idoli, ma anche un mentore di riferimento per molti giovani attori. Il suo incontro con Olivier deve aver ispirato Gambon e rafforzato la sua determinazione a perseguire una carriera teatrale di successo.

5. Il ruolo di Silente

Molti ci hanno messo tempo per accorgersene ma Sir Michael Gambon non era stato scelto per il ruolo di Silente. L’attore ha ottenuto il ruolo di Albus Dumbledore in Harry Potter in seguito alla morte dell’attore Richard Harris, che aveva interpretato il personaggio nei primi due film della serie, Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001) e Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002). Quando Richard Harris è scomparso nel 2002, la produzione dei film si è trovata nella necessità di trovare un nuovo attore per interpretare Dumbledore nei film successivi.

La scelta di Gambon per il ruolo di Albus Silente è stata fatta dal regista Mike Newell, che era al comando del terzo film, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (2004). Newell aveva già lavorato con Gambon in precedenza e aveva un grande rispetto per le sue abilità attoriali.