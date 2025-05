Miriana Conte rappresenta Malta all’Eurovision 2025 con un brano audace e innovativo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Miriana Conte, giovane cantautrice maltese, è stata scelta per rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest 2025. Con il suo brano “Serving“, l’artista porta sul palco un messaggio potente, che unisce pop e cultura queer, riflettendo la sua visione artistica e il suo background multiculturale. Scopriamo di più su di lei e sulla sua partecipazione a questo prestigioso evento musicale.

Chi è miriana conte

Nata nel 2000, Miriana Conte è una figura emergente nel panorama musicale maltese. Cresciuta in un contesto multiculturale, la sua musica è influenzata dalle sue radici italiane e dalla cultura pop elettronica. La sua proposta artistica si distingue per l’uso di beat incisivi e testi che colpiscono, rendendo ogni performance un’esperienza coinvolgente.

Nel 2018, Miriana ha co-fondato il gruppo femminile 4th Line, partecipando alla prima edizione di X Factor Malta. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019, ha tentato la fortuna come solista nella seconda edizione del programma, senza però raggiungere la finale. Nello stesso anno, ha collaborato con altri artisti maltesi per creare “Roll the Dice“, l’inno ufficiale della Malta Pride Week, un passo significativo nella sua carriera che ha messo in evidenza il suo impegno per la diversità e l’inclusione.

Negli anni, Miriana ha sviluppato un approccio visivo alla musica, trasformando le sue esibizioni in momenti memorabili. La sua voce è un potente strumento di autodeterminazione e libertà d’espressione, capace di toccare temi importanti come il potere personale e l’accettazione di sé.

miriana conte all’eurovision song contest 2025

Il sogno di partecipare all’Eurovision ha accompagnato Miriana per anni. Ha tentato più volte di rappresentare Malta nel Malta Eurovision Song Contest, ma senza successo. Tuttavia, nel 2025, ha finalmente l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Eurovision con il brano “Serving“. Questo pezzo rappresenta un inno per chi ha il coraggio di mostrarsi per quello che è, celebrando l’orgoglio e la determinazione.

Inizialmente, il brano si chiamava “Kant“, termine maltese che significa “canto”. Tuttavia, a causa di possibili fraintendimenti legati alla pronuncia in inglese, il titolo è stato cambiato in “Serving“. Questa decisione riflette la volontà di Miriana di affrontare le sfide con audacia e creatività, proponendo una canzone che parla a una generazione che cerca autenticità e libertà.

La performance di Miriana è attesa con grande interesse, poiché rappresenta una voce fresca e carismatica nel panorama musicale europeo. “Serving” potrebbe diventare un inno per chiunque desideri esprimere la propria identità con orgoglio, sia sul palco che nella vita quotidiana.

traduzione del brano “serving”

Miriana Conte si esibirà durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, programmata per giovedì 15 maggio, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale di sabato 17 maggio. Di seguito, la traduzione del suo brano:

Ho un segreto che dovresti sapere

Avvicinati un po’, sussurrerò lentamente

Ho un segreto che dovresti sapere

La gente dice: “Non essere così rumorosa

Fai attenzione alle parole che escono dalla tua bocca

Mani incrociate, non osare distinguerti

Segui la folla, segui la folla”

Arriva, arriva, falli inchinare tutti

Stai zitto, stai zitto, sarò molto rumoroso

Alzati, alzati, non mi tiro indietro

Seguimi ora, seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

In mio potere, un me superiore

Ecco il rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Serving -ah

Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

Dicono di no, fai l’opposto

Questo è tutto

Arrenditi, arrenditi, questa ragazza non molla

Seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

Ecco il nostro rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassate i vostri muri, venite a ballare al mio ritmo

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Sì, lo faccio sempre

Servire – ah

Do-re-mi-fa-s-s-serving -ah

Do-re-mi-fa-s-s-servire

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Serving – ah

Sto servendo

Do-re-mi-fa-s-s-serving – ah

Sto servendo

Do-re-mi-fa-s-s-serving

Ho un segreto che dovresti sapere.

