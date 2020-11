Shia LaBeouf e Vanessa Kirby nel trailer di “Pieces of a Woman”

É stato diffuso il trailer originale di “Pieces of a Woman ” diretto dall’ungherese Kornél Mundruczó, con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf in interpretazioni di primo piano lodate dalla critica. Il film è un dramma su una coppia di Boston devastata dalla perdita del figlio dopo la nascita.

Vanessa Kirby e Shia LaBeouf alle prese con il dolore

Vanessa Kirby interpreta Martha, una giovane donna incinta della classe medio-alta, in contrasto con suo marito Sean (LaBeouf), che lavora come operaio. La madre di Martha (Ellen Burstyn) non ha mai approvato la coppia e la nascita del bambino sembra essere l’unica speranza di tenerli uniti. Purtroppo, il neonato nasce morto per la negligenza di un’ostetrica che non ha assistito debitamente la donna in casa.

Diretto a partire da una sceneggiatura di Kata Wéber, il film è incentrato sulle conseguenze legali e sulle risposte emotive in seguito alla tragedia di un parto fallito per mano di un’ostetrica confusa, che deve affrontare l’accusa di negligenza criminale. La storia è basata sull’esperienza personale condivisa di Wéber e Mundruczó, alle prima esperienza con un lungometraggio in lingua inglese.

Il film, per il quale Netflix ha negoziato un accordo di distribuzione in tutto il mondo, vede anche Molly Parker nei panni dell’ostetrica, Sarah Snook in quelli di cugina e avvocato di Martha, Iliza Shlesinger nel ruolo della sorella di Martha e Benny Safdie come marito di Iliza.

Martin Scorsese è stato produttore esecutivo del progetto, insieme ai produttori Kevin Turen e Ashley Levinson di Little Lamb Productions e Aaron Ryder. Sam Levinson, Stuart Manashil, Viktória Petrányi, Jason Cloth, Richard McConnell, Suraj Maraboyina per Creative Wealth Media, Aaron Gilbert per BRON Studios e Steven Thibault sono stati anche produttori esecutivi. Grazie a questo ruolo Vanessa Kirby ha vinto l’ambita Coppa Volpi per la Migliore Attrice al Festival del cinema di Venezia.

Pieces of a Woman: Trailer ufficiale

