Shang-Chi: al via le riprese del nuovo film Marvel in Australia

In pausa dallo scorso febbraio per la ormai nota pandemia COVID-19, le riprese di “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, lungometraggio prodotto dalla Marvel, sono finalmente pronte a ripartire in Australia. A svelarlo è stato il telegiornale locale australiano 7NEWS, che ha anche pubblicato un video delle suggestive location orientali.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: un film importante per la comunità asiatica

“Non è Asia e non è Hollywood; è Sydney Ovest, casa della new entry del franchise cinematografico Marvel” si legge nel tweet in calce all’articolo, dove vengono mostrate immagini del set riprese dall’alto. “L’elicottero di 7NEWS ha catturato queste immagini oggi mentre i lavori di costruzione del set proseguivano in vista dell’imminente produzione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.”

Il film diretto da Destin Daniel Cretton (“Il diritto di opporsi“, 2019) si basa su una sceneggiatura di David Callaham. La pellicola vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung interpreta il malvagio Mandarino. Tra i protagonisti ci sono nomi noti come Awkwafina e Ronny Chieng, anche se in merito al ruolo da loro ricoperto c’è ancora il più stretto riserbo.

Un calendario rivoluzionato

Il personaggio dei fumetti era stato creato nel 1973 da Steve Englehart e Jim Starlin. Shang-Chi viene definito il Maestro del Kung-Fu, in quanto dotato di straordinarie abilità nelle arti marziali, specialmente nel wushu.

Shang-Chi combatte il male, ed in particolare suo padre Zheng Zu, chiamato anche Fu Manchu. Il personaggio nei fumetti è entrato anche a far parte dei Vendicatori, perciò non è da escludere l’idea di vederlo in un futuro anche come presenza negli Avengers.

Anche il Marvel Cinematic Universe dunque ha subito ritardi e cancellazioni e per questo la data di uscita di Shang-Chi per ora è stata fissata al maggio 2021. Nel frattempo attenderemo fiduciosi nuovi dettagli.

Chiaretta Migliani Cavina

03/08/2020