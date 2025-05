Selvaggia Lucarelli parla di Ballando con le Stelle e dell’Isola dei Famosi: le sue rivelazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Selvaggia Lucarelli, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, ha recentemente condiviso le sue impressioni durante un’intervista con SuperGuidaTv. L’occasione è stata la presentazione stampa di “Sognando Ballando con le Stelle“, il nuovo progetto di Milly Carlucci. La Lucarelli, giurata storica del programma di Rai Uno, ha colto l’opportunità per riflettere sui suoi vent’anni di esperienza nel talent show e per esprimere le sue opinioni sui concorrenti e sulle dinamiche del programma.

Un viaggio nei vent’anni di giuria a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ha iniziato la sua carriera come giurata a “Ballando con le Stelle” vent’anni fa, un’esperienza che ha definito fondamentale per la sua crescita professionale. Durante l’intervista, ha rievocato i momenti salienti di questo lungo percorso, sottolineando l’evoluzione del programma e dei suoi concorrenti. La giurata ha rivelato che, tra tutti i partecipanti, Bianca Guaccero l’ha colpita particolarmente per le sue abilità di ballerina. La Lucarelli ha affermato che è raro trovare una performer che riesca a eguagliare il livello di Guaccero, descrivendo la sua performance come quella di un vero fuoriclasse.

La giurata ha anche condiviso una critica costruttiva riguardo alla scorsa edizione, definita quasi perfetta, ma ha notato che il vincitore era già chiaro sin dalla prima puntata, rendendo difficile mantenere alta l’attenzione del pubblico. Questo aspetto ha suscitato una riflessione sulla necessità di mantenere un elemento di sorpresa e competizione nel format, affinché il pubblico possa rimanere coinvolto fino alla fine.

I concorrenti che hanno lasciato il segno

Oltre a elogiare Bianca Guaccero, Selvaggia Lucarelli ha parlato anche di coloro che, a suo avviso, non hanno brillato nel programma. Ha citato Salvo Sottile, definendolo il “più negato della storia di Ballando”. Questa affermazione, pur sembrando dura, è stata accompagnata da una nota di ironia, poiché la Lucarelli ha sottolineato come anche i concorrenti meno talentuosi possano lasciare un’impronta nel cuore del pubblico. La sua visione è che ogni partecipante, indipendentemente dalle proprie capacità, contribuisca a rendere il programma unico e memorabile.

In merito ai ballerini che parteciperanno alla nuova edizione, la Lucarelli ha mostrato un certo entusiasmo, anche se ha ammesso di non ricordare tutti i nomi. Ha menzionato Gabriel Garko e Emanuele Filiberto, esprimendo curiosità su come si presenteranno in questa nuova avventura. Particolarmente interessante per lei è Iva Zanicchi, con la quale ha condiviso un’edizione in passato. La Lucarelli ha lasciato intendere che il ritorno di Zanicchi potrebbe riservare sorprese, soprattutto in termini di performance e creatività.

Riflessioni sull’Isola dei famosi e il ruolo di opinionista

Durante l’intervista, Selvaggia Lucarelli ha anche affrontato la questione del suo possibile coinvolgimento come opinionista a “L’Isola dei Famosi“. Ha chiarito che, sebbene ci sia stato un avvicinamento iniziale, non si è mai concretizzato in una vera trattativa. La Lucarelli ha spiegato che Simona Ventura ha espresso il desiderio di essere l’unica opinionista del programma, una richiesta che ha rispettato e compreso.

La giurata ha affermato di non sentirsi offesa dalla situazione, ma ha voluto chiarire che l’ipotesi di un suo ingresso nel cast è stata solo una mera possibilità, mai realmente discussa. Ha espresso stima per Veronica Gentili, la nuova opinionista, augurandole successo nel suo ruolo. La Lucarelli ha concluso affermando che seguirà “L’Isola dei Famosi” con interesse, senza alcun risentimento per la sua esclusione.

L’intervista ha messo in luce non solo il percorso professionale di Selvaggia Lucarelli, ma anche la sua capacità di riflessione critica e il suo approccio sincero nei confronti del mondo dello spettacolo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!