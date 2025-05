Raimondo Todaro torna a Ballando: Milly Carlucci esprime la sua gioia per il ritorno del coreografo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “Sognando Ballando Con le Stelle” celebra il ventennale di “Ballando con le Stelle“, un evento che riunisce i volti noti del programma di Rai Uno. Tra i ritorni più attesi c’è quello di Raimondo Todaro, che dopo un periodo trascorso ad “Amici di Maria” torna nella trasmissione che lo ha reso famoso. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha condiviso la sua emozione per il ritorno del maestro di ballo, sottolineando l’importanza di questo momento per la storia del programma.

Il ritorno di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, noto coreografo e ballerino, è pronto a tornare su Rai Uno, dopo un’uscita non del tutto serena dal programma “Ballando con le Stelle“. La sua carriera ha subito una svolta significativa con la partecipazione ad “Amici“, ma ora il maestro è pronto a riprendere il suo posto nella trasmissione che lo ha reso un volto familiare al pubblico. La conduttrice Milly Carlucci ha espresso la sua felicità per il ritorno di Todaro, evidenziando come la sua evoluzione professionale lo abbia portato a diventare un insegnante e coreografo di grande valore.

Carlucci ha dichiarato: “Sì, è vero che torna. Credo che si sia evoluto rispetto all’idea di fare il maestro di Ballando con le Stelle prendendo sotto le sue ali un vip. La sua carriera oggi è più come insegnante, coreografo, anche perché gli anni passano ed è giusto che una persona aspiri a cose diverse”. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di questo ritorno, non solo per Todaro, ma anche per il programma stesso, che si arricchisce di una figura storica.

Gli ospiti e i temi delle puntate

La seconda puntata di “Sognando Ballando Con le Stelle” avrà come ospite Francesco Totti, che presenterà una classifica personale. La terza puntata sarà dedicata al Festival di Sanremo, con la partecipazione di alcuni artisti che si esibiranno con i brani che hanno interpretato sul palco del Teatro Ariston. Queste scelte tematiche mirano a rendere il programma ancora più coinvolgente e a richiamare l’attenzione di un pubblico vasto.

Oltre a Raimondo Todaro, il programma vedrà anche il ritorno di Natalia Titova e Samanta Togni, altre figure storiche della danza italiana. La presenza di questi artisti rappresenta un omaggio alla storia del programma e un modo per celebrare il legame tra il pubblico e i volti che hanno fatto la storia di “Ballando con le Stelle“.

Le parole di Milly Carlucci su Raimondo Todaro

Milly Carlucci ha sempre avuto un rapporto speciale con Raimondo Todaro, e nel 2022, quando il coreografo ha deciso di lasciare “Ballando” per “Amici“, la conduttrice ha espresso la sua felicità per la sua scelta. Ha raccontato di aver ricevuto molti messaggi riguardo alla decisione di Todaro e di aver avuto una conversazione sincera con lui prima della sua partenza. “Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi”, ha dichiarato.

Recentemente, Carlucci ha riaperto le porte di “Ballando” a Todaro, affermando che nella vita è importante non chiudere mai le porte. Ha detto: “Fatico a pianificare il presente, figuriamoci quello che potrebbe essere. Però posso dire che nella vita mai dire mai”. Queste parole riflettono la sua apertura e disponibilità nei confronti di un artista che ha lasciato un segno indelebile nel programma.

Il ritorno di Raimondo Todaro a “Ballando con le Stelle” rappresenta un momento significativo non solo per il coreografo, ma anche per il pubblico che ha seguito con affetto le sue esibizioni nel corso degli anni. Con l’arrivo di nuovi temi e ospiti, il programma promette di offrire un intrattenimento di alta qualità, mantenendo viva la tradizione di un format che ha appassionato generazioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!