Amici 24 sospende il daytime per l’inizio del Conclave: ecco cosa aspettarsi

Il talent show Amici 24, condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda oggi, mercoledì 7 maggio 2025, a causa dell’importante evento che segnerà l’inizio del Conclave. Questa decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del programma, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. La programmazione di Canale 5 si adegua così a un momento di grande rilevanza per la Chiesa cattolica, che si prepara a eleggere il nuovo Papa.

Il rinvio del daytime di Amici 24

Oggi non ci sarà il consueto appuntamento pomeridiano con Amici 24, come confermato da un post sui social del programma. Il messaggio ha informato i telespettatori che il daytime riprenderà giovedì 8 maggio alle ore 16:10. Sebbene il comunicato non specifichi il motivo del rinvio, è chiaro che Mediaset ha deciso di dedicare la fascia pomeridiana a notizie di attualità, in particolare all’inizio del Conclave. Questo evento, che avrà luogo in Vaticano, è di fondamentale importanza per la comunità cattolica e attirerà l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

La decisione di sospendere il daytime di Amici 24 riflette l’importanza del momento storico che si sta vivendo. Infatti, l’elezione del nuovo Papa segnerà un cambiamento significativo per la Chiesa e per i fedeli. La programmazione di Mediaset, così come quella della Rai, subirà modifiche nei prossimi giorni per garantire una copertura adeguata degli eventi legati al Conclave, inclusi approfondimenti e trasmissioni speciali.

I semifinalisti di Amici 24

La 24esima edizione di Amici si avvicina alla sua conclusione, con la semifinale in programma per sabato 10 maggio 2025. Durante questa puntata, verranno proclamati i finalisti del talent show. Attualmente, sei talenti sono in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria rappresentano la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO sono parte del team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

La semifinale promette di essere un evento ricco di emozioni e colpi di scena. I concorrenti dovranno affrontare sfide impegnative, e i professori della scuola non mancheranno di animare il clima con le loro rivalità. In particolare, il coach Emanuel Lo ha lanciato una sfida “eccellenza” tra Alessia e Francesco, che dovranno dimostrare le loro capacità nel rispettivo stile di danza. La giuria avrà il compito di valutare le performance e assegnare punti alle squadre, rendendo l’atmosfera ancora più competitiva.

L’appuntamento con la semifinale di Amici 24 è fissato per sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5, dove i telespettatori potranno seguire le ultime novità e scoprire chi avrà accesso alla finale del talent show.

