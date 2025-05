Sognando ballando con le stelle: tutti i dettagli sulla prima puntata e i VIP coinvolti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La tanto attesa prima puntata di Sognando Ballando Con le Stelle andrà in onda domani sera su Rai Uno, promettendo di regalare emozioni e spettacolo. La conduttrice Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli e alla storica giuria, è pronta a dare il via a un evento che celebra un importante anniversario del programma. Dieci aspiranti ballerini, affiancati da professionisti del settore, si sfideranno in una competizione che porterà il vincitore a diventare maestro nella versione classica del programma, prevista per l’autunno.

I partecipanti e le novità del programma

Il format di quest’anno prevede la partecipazione di dieci aspiranti maestri, ognuno abbinato a un ballerino professionista. I concorrenti si sfideranno in diverse prove, e il loro obiettivo sarà quello di conquistare il pubblico e la giuria. Tra i nomi in gara ci sono Yuri Orlando con Alessandra Tripoli, Hugo Nordström con Giada Lini, e Mario Cecinati con Veera Kinnunen, solo per citarne alcuni. Ogni coppia avrà l’opportunità di dimostrare le proprie abilità e il proprio talento, in un mix di danza e intrattenimento.

Non mancheranno le sorprese, con la presenza di alcuni ex concorrenti del programma. Gabriel Garko e Wanda Nara torneranno sul palco, insieme alla vincitrice della passata edizione Bianca Guaccero e alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che danzerà con Samuel Peron. Questi ritorni promettono di rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e nostalgica per i fan del programma.

Il tema della terza puntata e gli ospiti speciali

Durante la conferenza stampa, è stato rivelato che la terza puntata di Sognando Ballando Con le Stelle avrà come tema il Festival di Sanremo. In questa occasione, otto coppie di ballerini, che saranno sopravvissute alle eliminazioni, si esibiranno su brani iconici del festival. Tra gli artisti che si esibiranno dal vivo in studio ci saranno nomi noti come Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors, Francesca Michielin, Settembre, Sal Da Vinci e Rocco Hunt. La presenza di questi big della musica italiana arricchirà ulteriormente l’evento, creando un legame tra la danza e la musica che ha fatto la storia del festival.

I ballerini dovranno raccontare una storia attraverso le loro coreografie, ispirandosi ai brani degli artisti presenti. Questa interazione tra danza e musica rappresenta un elemento chiave del programma, rendendo ogni esibizione unica e memorabile.

Francesco Totti e il suo ruolo nel programma

Un altro colpo di scena è rappresentato dalla presenza di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, che avrà un ruolo speciale all’interno del programma. Sebbene non sia previsto che Totti indossi le scarpette da ballo, il suo compito sarà quello di stilare una classifica degli ex calciatori che si sono esibiti nel corso degli anni. La sua presenza aggiunge un tocco di celebrità e nostalgia, attirando non solo i fan della danza, ma anche gli appassionati di calcio.

Gli abbinamenti dei concorrenti

Ecco la lista completa degli abbinamenti dei dieci aspiranti maestri:

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli Hugo Nordström e Giada Lini Mario Cecinati e Veera Kinnunen Chiquito e Anastasia Kuzmina Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli Eleonora Riccardi e Luca Favilla Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia Aly Z e Moreno Porcu Valentina Fiori e Nikita Perotti Janiya Mami e Pasquale La Rocca

Questi abbinamenti promettono di portare sul palco una varietà di stili e interpretazioni, rendendo ogni esibizione un momento da non perdere. Con l’arrivo della prima puntata, l’attesa cresce e i fan sono pronti a sintonizzarsi su Rai Uno per vivere un’altra emozionante stagione di Sognando Ballando Con le Stelle.

