Ultimo atto di Pechino Express 2025: la finale si svolgerà a Katmandu con tre coppie in gara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La dodicesima edizione di Pechino Express si avvia verso la sua conclusione, con l’epilogo fissato per giovedì 8 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo aver percorso oltre 6.000 chilometri, le coppie partecipanti si preparano a vivere l’ultima tappa di un’avventura che ha mescolato sfide, emozioni e scoperte in scenari mozzafiato. Guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, i concorrenti hanno esplorato la bellezza selvaggia delle Filippine, i luoghi mistici della Thailandia e ora si trovano in Nepal, pronti a conquistare “il tetto del mondo”.

La finale: partenza dalla Skywalk Tower di Katmandu

La finale di Pechino Express 2025 avrà inizio dalla Skywalk Tower di Katmandu, un punto panoramico che offre una vista spettacolare sulla capitale nepalese. I concorrenti affronteranno una corsa decisiva, con un traguardo intermedio dove una coppia verrà eliminata, riducendo il numero di partecipanti a due. Queste ultime coppie si sfideranno in un’ultima corsa all’ultimo respiro per conquistare il titolo di vincitori della stagione. La tensione è palpabile, e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per emergere in questa competizione avvincente.

Le coppie finaliste di Pechino Express 2025

Nella puntata finale, tre coppie si contendono la vittoria: Dolcenera e Gigi Campanile, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, e Jury Chechi e Antonio Rossi. Ognuna di queste coppie ha dimostrato di essere un pilastro di forza e resilienza durante il percorso, rendendole tra le più competitive di questa edizione.

I complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera e Gigi Campanile, noti come “i Complici“, sono legati da un rapporto sentimentale e professionale che dura da 30 anni. La loro unione ha dimostrato di essere una risorsa fondamentale nel corso della competizione. Affrontando insieme le difficoltà del viaggio, hanno mostrato una determinazione e una competitività che li hanno resi temibili avversari. La loro alleanza, forgiata da anni di collaborazione, ha superato ogni ostacolo, rendendoli una coppia da tenere d’occhio nella finale.

Gli estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, conosciuti come “gli Estetici“, hanno saputo trasformare le esperienze vissute lungo il percorso in un vantaggio competitivo. La loro attitudine scanzonata e curiosa ha arricchito il viaggio, permettendo loro di scoprire e apprezzare le diverse culture incontrate. Con una forte voglia di vincere, questa coppia ha dimostrato di essere in grado di competere ai massimi livelli, spesso occupando posizioni di rilievo nella classifica.

I medagliati: Jury Chechi e Antonio Rossi

Jury Chechi e Antonio Rossi, soprannominati “i Medagliati“, sono arrivati a Pechino Express con un bagaglio di successi sportivi, avendo entrambi conquistato medaglie d’oro nelle loro rispettive carriere. Le aspettative erano alte, e i due atleti non hanno deluso. La loro amicizia ha rappresentato un valore aggiunto durante la competizione, permettendo loro di affrontare le sfide con spirito di squadra e di godere appieno dell’esperienza, non solo della meta finale.

La finale di Pechino Express 2025 promette di essere un evento emozionante, con tre coppie pronte a dare il massimo per conquistare il titolo. La tensione e l’adrenalina sono alle stelle, mentre i concorrenti si preparano a scrivere l’ultimo capitolo di un’avventura indimenticabile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!