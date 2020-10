Selena Gomez protagonista e produttrice dell’horror “Dollhouse”

Selena Gomez sarà la protagonista in “Dollhouse”, film horror ambientato nel mondo dell’alta moda di New York.

L’attrice,produrrà il film, insieme a Dan Cohen e Shawn Levy, gestore di 21 Laps Entertainment.

Il film sarà distribuito dalla STXfilms Entertainment.

“Dollhouse” il thriller psicologico

“Dollhouse”, è stato descritto come un thriller psicologico in stile”Black Swan” e attualmente, secondo quanto riportato da Variety, si è ancora alla ricerca di un regista.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Michael Paisley.

Durante l’intervista, riportata da Variety, il presidente di STXfilms Motion Picture Group, Adam Fogelson, ha affermato:”Il coinvolgimento di Selena è stato fondamentale per questo progetto. E’ estremamente talentuosa sia come star che come produttrice. L’unione di Selena con l’esperienza di Shawn e Dan nel genere horror-thriller porterà un grande successo al film ‘Dollhouse’, e non potremmo essere più felici del modo in cui questo progetto è stato sviluppato”.

Selena Gomez come produttrice

Negli ultimi anni Selena Gomez è stata sempre più coinvolta dietro la macchina da presa.

È stata promossa a produttore esecutivo in “Hotel Transylvania 4“, distribuito dalla Sony, e ha anche prodotto la ben recensita commedia romantica “Broken Hearts Gallery”.

Selena Gomez è attualmente protagonista di “Selena+Chef”, uno show di cucina in quarantena su HBO Max.

Variety, nel suo articolo ha affermato che in futuro, apparirà di fronte a Steve Martin e Martin Short in “Only Murders in the Building” di Hulu.

Tra le sue produzioni dobbiamo ricordare:”13 Reasons Why” di Netflix e il documentario “Living Undocumented”.

Variety, inoltre, riporta che 21 Laps Entertainment, ha venduto di recente a Lionsgate l’horror “Mother Land” e “My Wife & I Bought a Ranch”, ispirato all’articolo di Reddit No Sleep, a Netflix.

La società ha recentemente riavviato “Unsolved Mysteries” su Netflix.

Secondo quanto affermato da Variety, Selena Gomez è rappresentata da WME, Lighthouse Management + Media e Ziffren Brittenham. WME e Ziffren/Brittenham rep 21 Laps.

Erika Zagari

14/10/2020