Selena Gomez produttrice esecutiva di “Hotel Transilvania 4”

Selena Gomez ha ricevuto una promozione importante per il prossimo capitolo del franchise della Sony Pictures Animation “Hotel Transylvania“.

Selena Gomez, un nuovo ruolo nel quarto film di Hotel Transilvania

La Gomez lavorerà come produttore esecutivo oltre a dare la voce alla co-protagonista del film, la figlia moderna di Dracula, Mavis.

Il franchise “Hotel Transilvania”, composto da tre film e una serie tv spin off, ha generato un guadagno di oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Adam Sandler ha doppiato Dracula, il proprietario di un hotel spettrale che funge da rifugio per creature mostruose che non possono vivere apertamente tra gli umani.

Jennifer Kluska e Derek Drymon dirigeranno il nuovo film, che uscirà sugli schermi il 6 agosto 2021. Il creatore della serie Genndy Tartakovsky ritorna nuovamente come sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Michelle Murdocca. Anche Alice Dewey Goldstone lavorerà come produttrice.

Altri lavori dell’attrice

I live-action di Selena Gomez includono “I Morti Non Muoiono”, “La Grande Scommessa” e l’originale Netflix “Fundamentals of Caring”. L’ex star della Disney è anche stata la produttrice esecutiva del film della Sony “The Broken Hearts Gallery” con Geraldine Viswanathan e Dacre Montgomery, uno dei primi film usciti dopo lo stop del Coronavirus. La Gomez ha anche prodotto il successo di Netflix “13 Reasons Why” e la docu serie “Living Undocumented”.

Attualmente la giovane artista recita nell’originale serie di HBO Max “Selena + Chef”, uno spettacolo di cucina nato in quarantena, e ha organizzato la comedy su Hulu “Only Murders in the Building” come produttrice e protagonista al fianco di Steve Martin e Martin Short.

Gli altri membri della produzione

La regista Kluska ha lavorato in precedenza come story artist in diversi film per la Sony Pictures Animation, tra cui “Hotel Transylvania 3: Una Vacanza Mostruosa” e “Hotel Transylvania 2” e “Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi“. Recentemente ha diretto il reboot “DC Super Hero Girls” per la Warner Bros.

Derek Drymon ha lavorato a numerose produzioni animate ed è conosciuto soprattutto per il suo lavoro come direttore creativo di “SpongeBo” e produttore esecutivo di “Adventure Time”.

Tartakovsky ha diretto i primi tre film di “Hotel Transilvania” e attualmente sta lavorando a due lungometraggi per la Sony Pictures Animation: la commedia “Fixed” e il film d’azione “Black Knight”. È stato nominato per 15 volte agli Emmy Awards ed è stato anche produttore esecutivo di “Primal: Tales of Savagery”.

Francesca Trovarelli

17/09/2020