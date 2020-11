Saoirse Ronan e Sam Rockwell nella Londra anni ’50

Secondo quanto riportato da Deadline, Saoirse Ronan e Sam Rockwell sono stati ingaggiati per recitare in un thriller poliziesco della Searchlight Pictures.

Assassinio in teatro per Saoirse Ronan e Sam Rockwell

I tre interpreti saranno diretti da Tom George, mentre la sceneggiatura del progetto è stata affidata a Mark Chappell. Alla produzione figura il nome di Damian Jones, già produttore di “The Iron Lady“.

La storia è ambientata nella Londra degli anni ’50, dove un disperato produttore cinematografico di Hollywood si propone di trasformare una popolare commedia del West End in un film. Quando i membri della produzione vengono assassinati, l’ispettore Stoppard (Sam Rockwell), stanco del mondo, e lo zelante Constable Stalker (Saoirse Ronan) si trovano nel bel mezzo di un mistero all’interno dell’affascinante Theatreland e della sordida metropolitana di Londra.

Non è ancora stata fissata una data di inizio della produzione. Katie Goodson-Thomas, responsabile dello sviluppo e della produzione per Searchlight Pictures UK, supervisionerà lo studio insieme al direttore della produzione Richard Ruiz e al responsabile dello sviluppo senior Pete Spencer.

Ronan è tornata nel mix per i riconoscimenti della stagione dei premi dopo la sua interpretazione nella storia d’amore di Neon Ammonite. La vedremo subito dopo in The French Dispatch di Wes Anderson .

Rockwell uscirà dal suo lavoro nominato agli Emmy in Fosse / Verdon di FX per la sua interpretazione del leggendario coreografo e regista Bob Fosse. Per quanto riguarda il film, è stato recentemente visto in Richard Jewell di Clint Eastwood e recentemente ha anche doppiato il personaggio del titolo in The One and Only Ivan della Disney .

Oyelowo è apparso di recente nel dramma Come Away con Angelina Jolie. Ha una manciata di film che si inchinano nei prossimi mesi, tra cui l’atteso film di Netflix Midnight Sky in cui recita al fianco di George Clooney.

Ronan, Oyelowo e George sono rappresentati dalla CAA. Rockwell è rappresentato da Gersh e Untitled, e Chappell è rappresentato da Curtis Brown. Oyelowo è anche rappresentato da Hamilton Hodell.

20/11/2020