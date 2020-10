Sandra Bullock: una scrittrice in viaggio per una città perduta

La famosa interprete Sandra Bullock reciterà e comparirà come produttrice nel film romantico “The Lost City of D” per la Paramount Pictures.

Nuovo ruolo da protagonista per l’attrice

Il film “The Lost City of D” è incentrato su un’autrice di romanzi rosa che scopre che una città immaginaria di cui ha scritto è reale. Spinta dalla curiosità, decide di intraprendere un viaggio rischioso per trovare questa città. Il team dei fratelli registi Adam e Aaron Nee è stato scelto per dirigere “The Lost City of D” da una sceneggiatura di Dana Fox, basata su un’idea e sul trattamento di Seth Gordon (“Horrible Bosses”).

La Bullock sta producendo il film grazie alla sua compagnia Fortis Films, e Seth Gordon lo sta producendo tramite la sua società Exhibit A insieme a Liza Chasin e 3dot Productions.

Il contributo di Sandra Bullock nel mondo del cinema

La produzione sta pensando a Ryan Reynolds come possibile co-protagonista, ma non c’è un accordo in atto. La Bullock e Reynolds hanno già lavorato insieme nella commedia romantica del 2009 “Ricatto d’amore”, di cui Sandra Bullock è stata anche produttrice esecutiva.

La Bullock ha vinto l’Oscar come Migliore Attrice per “The Blind Side” e ha ricevuto un’altra nomination per questa categoria per il film “Gravity“. Nel 2018, ha recitato e prodotto il film horror “Bird Box” per Netflix e ha interpretato Debbie Ocean nel sequel della commedia del 2018 “Ocean’s 8.” Gli altri crediti cinematografici della Bullock includono “The Heat”, “All’ultimo voto” e i film di “Miss Detective“.

I fratelli Nee hanno diretto diversi video musicali e il film “Band of Robbers” del 2015. Sono anche coinvolti nella regia del film “He-Man e i dominatori dell’universo” per Netflix.

Francesca Trovarelli

12/10/2020