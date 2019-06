Salma Hayek tra “Gli Eterni” Marvel?

Novità per i protagonisti dell’Universo Marvel: Salma Hayek sta trattando in questi giorni per entrare a far parte del film “Gli Eterni”.

Salma Hayek tra gli Eterni?

Un nuovo nome per l’universo Marvel che si sta aggiudicando la presenza di Angelina Jolie per il ruolo di Sersi, anche se l’accordo non è stato ancora ufficialmente siglato.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, infatti, Salma Hayek potrebbe essere un altro nome autorevole per il cast del film “Gli Eterni”, nel quale già figurano Richard Madden (il Robb Stark di “Games of Thrones)”, nei panni di Ikaris compagno di Sersi, Kumail Nanjiani e Ma Dong-seok.

“Gli Eterni” sarà diretto da Chloé Zhao (“The Rider”) su sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo ed è basato sui fumetti di Jack Kirby, con protagonisti questi esseri sovrumani e quasi immortali, creati grazie a esperimenti genetici sul DNA degli umani condotti dai Celestiali. Quest’ultimi, dei cosmici della Marvel, hanno dato vita anche ai Devianti, mostruose creature con cui gli Eterni sono sempre in guerra.

Questa nuova fatica della Marvel, le cui riprese dovrebbero iniziare a Settembre nel Regno Unito, dovrebbe arrivare nelle sale nel 2020.

Focus su Salma Hayek

Tra le tante prove artistiche di Salma Hayek sicuramente meritano menzione tutte le pellicole in cui è stata diretta da Robert Rodriguez come per esempio “Four Rooms” (1995) “Desperado” (1995) e “Dal tramonto all’alba” (1996). É stata nel cast di “Traffic” (2000) di Steven Soderbergh, ma il ruolo che l’ha consacrata è stato sicuramente quello della pittrice messicana Frida Kahlo nel film “Frida” (2002) diretto da Julie Taymor, grazie al quale è stata nominata come Miglior Attrice Protagonista ai Premi Oscar del 2003.

Tra gli ultimi lavori della Hayek ricordiamo “Il racconto dei racconti – Tale of Tales” (2015) del nostro Matteo Garrone, per il quale ha interpretato la regina di Selvascura e “Come ti ammazzo il bodyguard” (2017) con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

27/06/2019