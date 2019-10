Run with the Hunted - Recensione: un film inconsistente e confuso

John Swab scrive e dirige un film confuso che annoia e innervosisce lo spettatore in sala. Sulla carta “Run With The Hunted” potrebbe essere di un certo interesse, se il regista avesse tenuto fede alle idee di base, che vengono invece impoverite da un susseguirsi di avvenimenti privi di qualsiasi coerenza narrativa. Possiamo dire in sintesi che il film è la storia di un bambino che, per salvare una sua amica, commette un atto violento che gli segnerà la vita, e di come lei da grande desideri ritrovarlo.

Teoricamente da questo punto di partenza "Run with the Hunted" si sarebbe potuto evolvere in vari modi, esplorando temi per niente banali, come la perdita dell’innocenza, l’amicizia, lo sfruttamento dei minori, il crescere senza veri riferimenti affettivi, e tanto altro. Invece ciò che appare sullo schermo è una narrazione sconclusionata, priva di qualsiasi logica, come se il regista abbia deciso di offrire al pubblico solo alcuni tratti del racconto, e tenere le parti mancanti solo per sé. Difficile pensare che tale evoluzione narrativa possa dipendere solo da un montaggio forsennato.

Run With The Hunted: un film brutto e fatto male

A sorprendere non sono le tante banalità e i luoghi comuni che sembrano scimmiottare la filmografia di genere, quanto la totale inesistenza di una coerenza strutturale della sceneggiatura, che porta a un susseguirsi di momenti slegati. A ciò si aggiunge la scarsa cura nella definizione dei personaggi che non acquistano mai spessore, privati anch’essi di una qualsiasi introspezione o resa scenica, abbandonati a se stessi in questo mare di sequenze. Impossibile giudicare le prove attoriali poiché, in questa giostra impazzita di contenuti sviliti, agli interpreti non può essere attribuita nessuna colpa.

Niente si può addebitare neanche allo Swab regista, la sua regia, seppur di maniera, non dispiace, il problema, ripetiamo, sta nella sceneggiatura, che mostra ma non spiega, rendendo certe situazioni rasente il ridicolo tanto sono inverosimili.

“Run With The Hunted” è una promessa mancata, un libro cui mancano troppe pagine.

Maria Grazia Bosu