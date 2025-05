Rosa Chemical rivela la verità sul bacio con Fedez a Sanremo: retroscena e nuove prospettive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rosa Chemical, il noto artista che ha fatto parlare di sé durante il Festival di Sanremo, torna a far discutere con nuove dichiarazioni riguardo al famoso bacio con Fedez. L’episodio, avvenuto due anni fa sul palco del Teatro Ariston, ha scatenato una serie di polemiche e reazioni, in particolare da parte di Chiara Ferragni, moglie di Fedez. In un’intervista a Mondo Cash, Rosa Chemical ha svelato dettagli inediti su quanto accaduto, chiarendo che il bacio era stato pianificato e che la reazione di Chiara era autentica.

Il bacio programmato e la reazione di Chiara Ferragni

Durante il Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha sorpreso il pubblico twerkando su Fedez e poi baciandolo in diretta. Questo gesto ha generato un vero e proprio caos, tanto che l’associazione Por Vita ha presentato un esposto alla Procura per atti osceni in luogo pubblico. A distanza di tempo, Rosa Chemical ha confermato che il bacio era frutto di un accordo tra lui e Fedez, ma ha sottolineato che Chiara Ferragni non era a conoscenza del piano. “Fedez mi aveva detto ‘sarò in prima fila, vieni e ci baciamo’”, ha spiegato Rosa, chiarendo che la reazione di Chiara, che si è infuriata dopo l’episodio, era genuina e non preparata.

Questa rivelazione ha riacceso l’interesse per il controverso momento, che aveva già suscitato un acceso dibattito sui social e nei media. La reazione di Chiara Ferragni, che ha discusso con Fedez dopo il bacio, ha messo in luce le dinamiche personali tra i tre, rendendo l’episodio ancora più intrigante. Rosa Chemical ha affermato che il bacio era “una cosa preparata e già programmata”, ma ha anche voluto chiarire che non c’era alcuna intenzione di offendere o provocare.

Riflessioni su Olly e il futuro di Rosa Chemical

Oltre a parlare del bacio con Fedez, Rosa Chemical ha espresso la sua opinione su Olly, il giovane artista che ha recentemente partecipato a Sanremo. “Ho visto qualcosa del nuovo Sanremo e sono molto felice per i risultati di Olly“, ha dichiarato. Rosa ha condiviso la sua stima per il talento di Olly, sottolineando la sua umiltà e la capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica. “Le sue canzoni sono scritte molto bene, e la semplicità è difficilissima da fare bene”, ha aggiunto, evidenziando come Olly riesca a rendere accessibili concetti complessi.

Rosa Chemical ha anche commentato la decisione di Olly di non partecipare all’Eurovision, esprimendo il suo supporto e rispetto per la scelta dell’artista. “Gli ho scritto subito dopo la finale di Sanremo dicendogli di fregarsene delle critiche e di andare all’Eurovision“, ha rivelato. Tuttavia, ha compreso le motivazioni di Olly, che è impegnato in un tour nei palazzetti. Rosa ha anche criticato il sistema di selezione per l’Eurovision, suggerendo che sarebbe più opportuno creare un contest specifico per scegliere l’artista che rappresenterà l’Italia.

Possibili ritorni e nuovi progetti musicali

Rosa Chemical ha parlato anche del suo futuro musicale, lasciando aperta la possibilità di un ritorno a Sanremo. “Può essere, anche se adesso esco con un EP che va in una direzione diversa”, ha affermato, lasciando intendere che sta esplorando nuove sonorità e stili. Questa dichiarazione ha suscitato curiosità tra i fan, che attendono con interesse le sue prossime mosse artistiche.

Rosa Chemical continua a essere un personaggio di spicco nel panorama musicale italiano, capace di attirare l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per le sue dichiarazioni e le sue interazioni con altri artisti. Con il suo approccio diretto e sincero, riesce a mantenere viva l’attenzione del pubblico, rendendolo un protagonista indiscusso della scena musicale contemporanea.

