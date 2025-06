Venezia si prepara al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: un evento esclusivo tra lusso e glamour

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preannuncia come uno degli eventi più esclusivi dell’estate, in programma a Venezia dal 26 al 28 giugno 2025. La città lagunare, nota per la sua bellezza e il suo fascino, si trasforma in un palcoscenico di lusso, accogliendo celebrità e miliardari da tutto il mondo. La presenza di Ivanka Trump, che ha fatto il suo ingresso in città con la famiglia, segna l’inizio di una serie di eventi mondani che cattureranno l’attenzione dei media e del pubblico.

L’arrivo di Ivanka Trump e il soggiorno al St. Regis

Ivanka Trump è stata la prima a dare il via alla sfilata di celebrità, atterrando all’aeroporto Marco Polo di Venezia insieme al marito Jared Kushner e ai figli. La scelta del St. Regis come luogo di soggiorno riflette il desiderio di mantenere un profilo basso, nonostante l’importanza dell’evento. Tuttavia, la sua presenza ha già acceso i riflettori sulla città, segnalando che i festeggiamenti sono ufficialmente iniziati. La laguna, con i suoi canali e le sue storiche architetture, diventa così il palcoscenico ideale per un matrimonio che promette di essere memorabile.

Un evento blindato e la lista degli invitati

La lista degli invitati al matrimonio è avvolta nel mistero, ma le indiscrezioni rivelano nomi di spicco come Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio e Shakira. Questo evento non è solo una celebrazione d’amore, ma anche un esercizio di potere e influenza, con la presenza di figure di spicco del mondo dello spettacolo e degli affari. Tra le curiosità, si segnala l’attesa di Orlando Bloom, che potrebbe partecipare da single, mentre Katy Perry, amica della sposa, è impegnata con il suo tour musicale. La mancanza di un red carpet non sembra preoccupare gli organizzatori, che si adattano alle peculiarità del luogo, come l’acqua alta tipica della stagione.

I festeggiamenti ispirati a Il Grande Gatsby

Uno dei momenti clou dell’evento sarà un cocktail party ispirato a “Il Grande Gatsby”, in occasione del centenario dalla pubblicazione del romanzo di F. Scott Fitzgerald. Questo tema non è casuale, poiché il film del 2013, con Leonardo DiCaprio nel ruolo principale, ha riportato alla ribalta l’eleganza e il glamour degli anni ’20. Gli ospiti indosseranno abiti creati su misura da designer internazionali, reinterpretando lo stile opulento dell’epoca. Durante la serata, il giovane Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, si esibirà per gli sposi, unendo tradizione e modernità in un contesto di grande eleganza.

Il lusso degli yacht e le attrazioni a Venezia

Il matrimonio non si svolgerà solo a terra, ma anche in mare, con la presenza di yacht di lusso che ormeggeranno nei canali veneziani. Tra questi, spicca il Kismet, un’imponente imbarcazione di 122 metri di proprietà del miliardario Shahid Khan. La figura di prua, che rappresenta un giaguaro scolpito, ha già catturato l’attenzione dei passanti e dei fotografi. A bordo, il lusso si esprime anche attraverso una stanza per la crioterapia, un’ulteriore dimostrazione di come il benessere e il comfort siano al centro di questo evento esclusivo. Venezia, con il suo fascino senza tempo, si prepara a ospitare un matrimonio che rimarrà nella memoria collettiva, unendo celebrità e ricchezze in un’atmosfera di festa e celebrazione.

