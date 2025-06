Kim Kardashian sorprende con un nuovo look e una capsule collection audace

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Kim Kardashian continua a stupire il pubblico con le sue trasformazioni nel mondo della moda e della bellezza. Recentemente, ha fatto parlare di sé per un cambio di look radicale, abbandonando i suoi lunghi capelli scuri per una chioma corta, riccia e bionda, ispirata al glamour delle mob wife degli anni ’60. Questo look è stato svelato in occasione del lancio della capsule collection Roberto Cavalli x Skims, che ha già catturato l’attenzione degli appassionati di moda su Instagram.

Il nuovo look di Kim Kardashian

Nelle immagini realizzate dalla fotografa e regista Nadia Lee Cohen, Kim Kardashian si presenta come una versione ultra-glamour della “signora borghese” italiana. Con una sigaretta immaginaria in mano, posa su una sdraio di ferro battuto, circondata da cani molossi. La sua mise, che trasmette l’essenza del brand Cavalli, è caratterizzata da un bikini zebrato che riporta alla mente i fasti del marchio toscano, abbinato a décolleté turchesi e occhiali da sole a forma di cat-eye.

Il nuovo hairstyle ha lasciato i fan senza parole: un biondo burroso con ricci voluminosi, realizzato dal parrucchiere Jake Gallagher. Il taglio, che si colloca tra un pixie e un bob, presenta onde scolpite che richiamano lo stile iconico di Isabella Rossellini nel film “Wild at Heart”. Kim ha spiegato a Vogue che, sebbene Skims sia spesso associato a uno stile semplice, in vacanza desidera qualcosa di più audace e distintivo. Questo ha portato alla collaborazione con Fausto Puglisi, attuale direttore creativo di Roberto Cavalli, che è stata avviata tramite un messaggio diretto.

Cavalli e Skims: un incontro di stili

La collezione lanciata da Kim Kardashian è un tributo audace all’eredità di Roberto Cavalli, caratterizzata da stampe animalier, silhouette sensuali e un tocco di nostalgia per gli anni 2000. In una delle immagini, Kim indossa un costume intero che rappresenta il muso di una tigri, abbinato a una fascia rossa in testa e uno sguardo deciso verso la fotocamera. Questo look esprime perfettamente l’essenza della collezione, che unisce la sensualità alla forza.

In un’altra foto, Kim si mostra in un interno decorato con carta da parati floreale, indossando un pigiama lingerie dal sapore iperfemminile. La scena, con una modella in caftano che sembra uscita da un vecchio spot pubblicitario di Acqua di Parma, trasmette un’atmosfera di eleganza e raffinatezza. Kim incarna il ruolo della signora della villa, mentre gli ospiti possono solo ammirare il suo stile.

La componente familiare non è da sottovalutare: in alcune immagini compare anche Kris Jenner, la madre di Kim e una figura iconica nel panorama pop. Kim ha rivelato che Kris desiderava tenere per sé alcuni capi della collezione, e per questo motivo è stata coinvolta nella campagna. Questo momento di condivisione ha reso l’esperienza ancora più speciale per entrambe.

Reazioni e impatto sui social

L’effetto della nuova collezione e del look di Kim Kardashian è stato travolgente, con i social media che hanno accolto con entusiasmo le immagini. Commenti come “Sembra Rossellini a Palm Springs” e “È la vera mob wife queen” hanno inondato le piattaforme, dimostrando quanto il pubblico sia affascinato da questa fusione di nostalgia e modernità. Kim ha colto l’essenza di un’estate che promette di essere audace e indimenticabile, e il suo messaggio è chiaro: la collezione è pensata per tutte le età, celebrando la bellezza e la forza femminile.

La presenza di Kris Jenner nelle immagini ha aggiunto un ulteriore strato di significato, poiché Kim ha sottolineato come la sua madre rappresenti un modello di stile e autoconfidenza. Questo legame familiare si riflette nel modo in cui entrambe si sentono a proprio agio nei capi della collezione, rendendo l’intera campagna un omaggio alla bellezza intergenerazionale.

