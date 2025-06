Scarlett Johansson e Colin Jost incantano alla première di Jurassic World – La Rinascita con look coordinati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Scarlett Johansson e Colin Jost hanno catturato l’attenzione alla première mondiale di Jurassic World – La Rinascita, tenutasi a New York. La coppia, insieme da cinque anni, ha sfoggiato un look impeccabile e coordinato, dimostrando la loro intesa sia sul tappeto rosso che nella vita privata. Questo evento ha rappresentato non solo un’importante occasione per la promozione del film, ma anche un momento di celebrazione per la loro relazione.

Un abito da sogno per Scarlett Johansson

Scarlett Johansson ha scelto un abito firmato Givenchy, che ha subito attirato gli sguardi dei presenti. Il vestito presentava un corsetto strutturato, ornato da delicato pizzo bianco, con spalline sottili e una silhouette che si allargava in una cascata di balze chiffon color avorio. Questo look ha saputo mescolare elementi moderni e classici, risultando perfetto per un evento di tale portata nel cuore di Manhattan.

L’attrice ha completato il suo outfit con orecchini pendenti a catena scintillante e un’acconciatura sleek, caratterizzata da una coda alta che metteva in risalto le sue spalle e il tatuaggio, ormai diventato iconico. La scelta di un abito così audace e raffinato ha sottolineato non solo il suo stile personale, ma anche la sua capacità di brillare in occasioni di grande visibilità.

Colin Jost: eleganza informale

Accanto a Scarlett, Colin Jost ha optato per un look che, pur mantenendo un’eleganza sobria, si distaccava dalla formalità del vestito della moglie. L’attore e comico ha indossato un completo bianco ghiaccio testurizzato, abbinato a una camicia senza cravatta e a un paio di sneakers immacolate. Questa scelta ha creato un contrasto interessante, dimostrando che anche un look rilassato può essere impeccabile e in sintonia con l’outfit di un partner.

La palette cromatica coordinata ha reso evidente la complicità tra i due, evidenziando come l’amore possa manifestarsi anche attraverso dettagli stilistici. La loro presenza insieme ha trasmesso un senso di armonia e affetto, rendendo la serata ancora più memorabile.

Momenti di affetto sul red carpet

Oltre a essere una celebrazione della loro relazione, la serata ha visto Scarlett Johansson protagonista di un momento di grande affetto con il suo collega Jonathan Bailey. Durante l’evento, i due attori si sono scambiati un bacio appassionato, che ha rapidamente fatto il giro del web. Questo gesto ha suscitato curiosità e interesse, non solo per la sua spontaneità, ma anche per il legame che sembra esserci tra i due.

Jonathan Bailey, che nel film interpreta il dottor Henry Loomis, ha commentato l’importanza di esprimere affetto in vari modi, sottolineando come la vita sia troppo breve per non mostrare affetto ai propri amici. La sua apertura riguardo alla sua sessualità e il suo sostegno ai diritti LGBTQ+ hanno aggiunto un ulteriore strato di significato a questo momento, dimostrando come l’amicizia e la complicità possano manifestarsi anche in pubblico.

La vita personale di Scarlett Johansson

Durante la promozione del film, Scarlett Johansson ha condiviso anche dettagli sulla sua vita familiare. Ha rivelato di aver portato con sé i suoi due figli sul set, Cosmo, di 3 anni, e Rose, di 10 anni. Questo aspetto della sua vita ha reso la sua esperienza lavorativa ancora più significativa, permettendole di creare ricordi preziosi con la sua famiglia.

L’attrice ha spiegato che portare i bambini sul set durante l’estate, quando molti sono in vacanza, è un modo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi. La sua capacità di bilanciare carriera e vita familiare è un aspetto che molti fan apprezzano e che contribuisce a rendere Scarlett Johansson una figura di riferimento nel panorama cinematografico contemporaneo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!