Ron Howard alla regia del suo primo film d’animazione

In esclusiva per Variety la notizia del nuovo progetto che unisce le case di produzione Imagine Entertainment e Animal Logic nella realizzazione di quattro film d’animazione. Ron Howard sarà alla regia di uno di questi.

Ron Howard è stato scelto per dirigere “The Shrinking of Treehorn”

Dopo aver recitato nell’iconica sitcom degli anni ’70 “Happy Days“, aver diretto il recente “Solo: A star Wars Story” e aver ricevuto due Oscar per “A Beautiful Mind“, l’attore e regista Ron Howard fa il suo debutto dietro la macchina da presa di un film d’animazione.

L’opera farà parte di una tetralogia di prodotti che unisce il genere animato al live action ed è il frutto della collaborazione tra la casa di produzione Imagine Entertainment, che Howard ha fondato insieme a Brian Grazer, e Animal Logic, produzione australiana che ha realizzato “Happy Feet” e “The Lego Movie“.

Affidato a Ron Howard è il primo dei quattro progetti, che sarà l’adattamento di un libro per l’infanzia di Florence Perry Heide dal titolo “The Shrinking of Treehorn“, incentrato sulla storia di un bambino che si rimpicciolisce dopo aver preso parte a uno strano gioco da tavolo. Rob Lieber è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura, mentre la Paramount Pictures distribuirà il film negli Stati Uniti.

Il secondo film d’animazione sarà un prodotto originale, “Rainbow Serpent”, basato su un racconto profondamente radicato nella tradizione aborigena australiana. Stuart Beattie, già autore del primo capitolo della saga di “Pirati dei Caraibi”, La maledizione della prima luna, sarà lo sceneggiatore.

Sarà distribuito invece da Warner Bros “Zero”, una commedia d’amicizia che esplora il rapporto tra famiglia e tecnologia, seguendo la scia del successo del film Pixar “Inside Out“.

Infine, ultimo film in cantiere e unico a non avere ancora un distributore, è “Muttnik”, un ibrido tra animazione e live action che racconterà la storia di un cane lanciato nello spazio che, dopo aver attraversato il continuum spazio-temporale, riuscirà a tornare a casa.

In un’intervista il CEO di Animal Logic ha affermato di condividere con Imagine Entertainment la stessa visione del cinema, che prenderà vita proprio grazie a questi nuovi progetti. Parole simili sono state pronunciate dal presidente di Imagine, che si è dichiarato fortunato di poter lavorare con professionisti riconosciuti come Animal Logic, che grazie a film dal successo internazionale come “Happy Feet” (dello stesso regista di “Mad Max: Fury Road“) e “The Lego Movie” sono riusciti a guadagnare centinaia di milioni di dollari in tutto il mondo.

Questa pianificazione di film cerca di farsi spazio all’interno del mercato cinematografico dei film d’animazione ormai dominato da un colosso come la Disney, che ha recentemente inglobato anche la 20th Century Fox, lasciando così a un futuro incerto le realtà indipendenti.

Maria Concetta Fontana

21/06/2019