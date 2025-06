Fabio Testi: A 83 Anni, Un Fascino Inossidabile E Una Vita Tra Cinema E Sport

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabio Testi, icona del cinema italiano, continua a sorprendere a 83 anni, mantenendo un fascino che trascende il tempo. La sua carriera, ricca di successi e aneddoti, si intreccia con una vita dedicata allo sport e alle sfide professionali. Questo articolo esplora la sua storia, le esperienze sul set e le relazioni personali che hanno segnato il suo percorso.

Le origini e l’amore per lo sport

Nato a Peschiera del Garda, Fabio Testi ha sempre avuto una passione per lo sport. Già all’età di 15 anni, si distingueva come nuotatore nella squadra locale. «A 15 anni ero già così», ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica, sottolineando come l’ambiente sportivo abbia influenzato la sua crescita. In un periodo in cui le distrazioni erano poche, lo sport rappresentava una vera e propria scuola di vita. La sua carriera nel cinema inizia con una comparsa in un film di pirati, ma il suo percorso non si limita a questo. Dopo aver conseguito il diploma di geometra, si prepara a partire per l’Africa, ma un’opportunità inaspettata lo porta a diventare acrobata in una pubblicità della Coca-Cola, accanto a Johnny Dorelli.

La sua decisione di rimanere in Italia è segnata da un incontro decisivo: un produttore lo convince a iscriversi all’Accademia di Arte Drammatica, dove incontra Vittorio De Sica. Questo incontro segna l’inizio di una carriera cinematografica che lo porterà a recitare in oltre 100 film, un traguardo che testimonia la sua versatilità e il suo talento.

Amori e relazioni: un viaggio emotivo

La vita di Fabio Testi non è stata priva di alti e bassi, specialmente in ambito sentimentale. Sul set ha avuto la fortuna di lavorare con alcune delle donne più belle del mondo, esperienze che ha descritto come arricchenti. Tuttavia, non tutte le relazioni sono state positive. La sua prima moglie e la sua avvocata, che ha definito “cattivissima”, hanno rappresentato una fonte di sofferenza. «Per 22 anni mi ha tenuto in tribunale», ha rivelato, evidenziando come questa situazione abbia influito sul suo rapporto con i tre figli. Fortunatamente, con il passare del tempo, è avvenuta una riconciliazione, e ora i figli collaborano con lui nella gestione di un’azienda sul lago di Garda.

Le relazioni amorose di Testi sono state intense e spesso tumultuose. Ricorda un episodio in cui ha affittato un Boeing per raggiungere Ursula Andress, dimostrando quanto fosse disposto a fare per amore. Queste esperienze personali hanno contribuito a formare l’uomo che è oggi, un individuo che sa apprezzare la bellezza e la complessità delle relazioni umane.

Riflessioni sulla carriera e il futuro

Fabio Testi ha anche riflettuto sui suoi rimpianti professionali. Tra questi, il rifiuto di condurre il programma “Domenica in” e la sua breve esperienza nel mondo dei reality, in particolare nella prima edizione dell’Isola dei Famosi. «Pensavo fosse una gara di sopravvivenza… era solo gossip», ha commentato, rivelando il suo disincanto nei confronti di un formato che non rispecchiava le sue aspettative.

Nonostante le sfide e i rimpianti, Testi continua a ricevere affetto dal pubblico. Le persone lo fermano per strada, esprimendo ammirazione per la sua autenticità e per il suo approccio diretto alla vita. «Dico sempre: 51 per cento l’uomo, 49 il lavoro», ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere i propri principi e valori, anche in un settore come quello dello spettacolo, dove le pressioni possono essere forti.

Fabio Testi, con la sua storia ricca di esperienze e insegnamenti, rimane un simbolo di integrità e passione, dimostrando che, a qualsiasi età, è possibile continuare a vivere intensamente e con autenticità.

