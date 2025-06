Kate Middleton: l’assistente del principe William in un aneddoto divertente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia di Kate Middleton e del principe William continua a riservare momenti sorprendenti e divertenti, come dimostra un recente aneddoto condiviso dalla rivista Hello. Questo episodio, avvenuto nel 2020, mette in luce non solo la spontaneità della coppia reale, ma anche la loro capacità di interagire con il pubblico in modo autentico. Durante una visita a una casa di riposo a Cardiff, i due hanno avuto un incontro memorabile con una paziente che ha saputo mettere in discussione le loro abilità nel gioco del bingo, rivelando un lato affascinante della vita quotidiana della famiglia reale.

La visita a Cardiff e il bingo con i residenti

Nel 2020, il principe William e Kate Middleton si sono recati in una casa di riposo di Cardiff, dove hanno incontrato i residenti e condiviso momenti di convivialità. Questo incontro è avvenuto pochi mesi dopo una sessione di bingo virtuale, durante la quale la coppia aveva giocato con gli anziani tramite Zoom. La visita ha avuto un tono informale e amichevole, permettendo ai due reali di interagire in modo diretto con i residenti. Tra di loro c’era Joan Drew-Smith, una paziente di 87 anni, che non ha esitato a esprimere la sua opinione sui risultati della partita di bingo.

William ha iniziato la conversazione ricordando il gioco e chiedendo a Joan se si ricordasse di loro. La risposta della paziente è stata schietta e diretta: «Avete fatto un lavoro di merda». La reazione del principe è stata immediata e divertita, ridendo insieme agli altri presenti. Questo scambio ha reso l’atmosfera leggera e ha messo in evidenza la capacità di William di affrontare le critiche con umorismo.

L’identità di Kate Middleton e la reazione di Joan

Durante l’incontro, Joan Drew-Smith ha chiesto a Kate Middleton se fosse l’assistente del principe William. La risposta di Kate è stata altrettanto divertente e spiritosa: «Beh sì, sono la sua assistente! Lo sono da molto tempo!». Questo scambio ha suscitato ilarità tra i presenti e ha evidenziato il legame informale e amichevole che la coppia reale riesce a instaurare con le persone che incontrano.

William, colpito dalla schiettezza di Joan, ha espresso il suo apprezzamento per la paziente, definendola «brillante» e sottolineando quanto fosse rinfrescante incontrare qualcuno così onesto. Questo episodio dimostra che, nonostante il loro status e la loro fama, i membri della famiglia reale sono in grado di relazionarsi con il pubblico in modo genuino e senza pretese.

La spontaneità della famiglia reale

Non è raro che i membri della famiglia reale si trovino in situazioni inaspettate, dove il loro status non è immediatamente riconosciuto. Un episodio simile è accaduto nel novembre 2023, quando un bambino scozzese ha chiesto a Kate chi fosse. La principessa del Galles ha risposto con umiltà, dicendo: «Chi sono? Sono la moglie di William», mentre indicava il marito che stava salutando altri bambini. Questo momento ha messo in evidenza la naturalezza con cui Kate si rapporta con le persone, dimostrando che, al di là dei titoli e delle cerimonie, rimane una persona accessibile e autentica.

Questi aneddoti non solo intrattengono, ma offrono anche uno spaccato della vita quotidiana della famiglia reale, rivelando il loro lato umano e la loro capacità di interagire con il pubblico in modo diretto e sincero.

