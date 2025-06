Roma Cinema Arena 2025: il grande cinema all’aperto torna al Parco degli Acquedotti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, il Parco degli Acquedotti di Roma ospiterà la quarta edizione di Roma Cinema Arena, un evento che promette di attrarre cinefili e appassionati di cinema con una programmazione ricca di proiezioni gratuite. Questa grande sala cinematografica all’aperto, con una capienza di circa mille posti, offrirà ogni sera un’opportunità unica di vedere film di successo, accompagnati da presentazioni di registi, attori e artisti di spicco. Tra i nomi che parteciperanno all’evento ci saranno Nanni Moretti, Paola Bizzarri, Paolo Virzì, Mario Martone, Matteo Garrone, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher, Carolina Rosi e Stefano Maria Ortolani. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e rappresenta un’importante occasione per valorizzare il cinema nella capitale.

Un programma ricco di eventi e incontri

L’inaugurazione di Roma Cinema Arena avverrà giovedì 26 giugno con la proiezione di “Habemus Papam”, un film di Nanni Moretti che sarà presentato dallo stesso regista insieme alla scenografa Paola Bizzarri. Questo evento segna l’inizio di una rassegna che si concluderà giovedì 24 luglio con “I due Papi”, diretto da Fernando Meirelles e interpretato da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. La proiezione di quest’ultimo film sarà introdotta da Stefano Maria Ortolani, che ha collaborato al progetto come supervisore artistico. Gli incontri si svolgeranno in collaborazione con l’Associazione Italiana Scenografi Costumisti e Arredatori , sottolineando l’importanza della scenografia nel mondo del cinema.

Nel corso della rassegna, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a film iconici e premiati. Martedì 1 luglio, Paolo Virzì presenterà “Il capitale umano”, mentre il giorno successivo Mario Martone introdurrà “Il giovane favoloso”, un film che esplora la vita di Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. Altri eventi significativi includeranno la proiezione di “Dogman” di Matteo Garrone, presentata in una versione estesa, e “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo, con la presenza della protagonista Alba Rohrwacher. Questi eventi non solo celebrano il cinema, ma offrono anche l’opportunità di interagire con i creatori dei film.

Celebrazioni per i cent’anni di icone del cinema

Roma Cinema Arena non si limita a proiettare film, ma celebra anche il centenario di importanti figure del cinema. Tra queste, Paul Newman, il cui compleanno sarà commemorato con la proiezione di “Lo spaccone” il 4 luglio e “La lunga estate calda” il 7 luglio. Altri attori e registi che avrebbero compiuto cento anni nel 2025 includono Peter Sellers, Jack Lemmon, Robert Altman e Sam Peckinpah, con film come “La pantera rosa” e “MAS*H” in programma. Queste celebrazioni offrono un’opportunità per riflettere sull’eredità di questi artisti e sul loro impatto duraturo sul cinema.

Inoltre, il festival ricorderà anche figure italiane significative come Carlo Di Palma e Carlo Rambaldi, con proiezioni di opere che evidenziano il loro contributo al settore. “Misterioso omicidio a Manhattan” e “Alien” sono solo alcuni dei titoli che verranno presentati, dimostrando l’importanza di questi professionisti nel panorama cinematografico.

Un’iniziativa sostenuta da Roma Capitale e partner istituzionali

Roma Cinema Arena è un progetto sostenuto da Roma Capitale, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e di vari partner istituzionali, tra cui la Regione Lazio e Cinecittà. Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno di questo evento, sottolineando l’importanza di offrire ai cittadini romani un’ampia scelta di film e di promuovere il cinema come parte integrante della cultura della città. La rassegna è anche parte di un progetto più ampio che prevede la creazione di oltre 50 arene in tutta Roma, rendendo il cinema accessibile a tutti.

In questo contesto, Roma Cinema Arena si propone come un’importante manifestazione culturale, capace di unire la comunità attraverso la passione per il cinema. Con un programma variegato e la partecipazione di nomi illustri, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del grande schermo e per chi desidera vivere un’esperienza cinematografica unica sotto le stelle.

