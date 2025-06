I cinecomic incompleti: i progetti mai realizzati che hanno segnato la storia del genere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei cinecomic ha conosciuto una rapida evoluzione, specialmente dopo l’avvento del Marvel Cinematic Universe . Prima di questo fenomeno, i film tratti da fumetti erano principalmente incentrati su figure iconiche come Superman e Batman. Tuttavia, con il successo dell’MCU, molti altri personaggi hanno cercato di trovare la loro strada sul grande schermo. Questo articolo esplora cinque progetti di cinecomic incompleti che hanno lasciato un segno nel panorama cinematografico.

Magneto: il progetto bloccato

Poco prima dell’esplosione del Marvel Cinematic Universe, la 20th Century Fox stava sviluppando un film sulle origini di Magneto. Questo progetto era in fase di lavorazione durante la produzione di “X-Men Origins: Wolverine“. Tuttavia, il sogno di portare sul grande schermo la storia di uno dei villain più complessi dell’universo Marvel si infranse a causa dello sciopero degli sceneggiatori tra il 2007 e il 2008. Questo evento, che ha colpito l’industria cinematografica, ha ritardato molti progetti, incluso quello di Magneto. Con l’arrivo di “Iron Man” nel 2008, che ha segnato l’inizio dell’MCU, il film è stato definitivamente accantonato, lasciando i fan a chiedersi come sarebbe stata la sua interpretazione.

Green Arrow: Escape from Super Max

Un altro progetto interessante è “Green Arrow: Escape From Super Max“, concepito alla fine degli anni 2000. Dopo il successo di “Batman Begins“, la DC Comics cercava di espandere il proprio universo cinematografico, e Green Arrow sembrava una scelta promettente. La trama prevedeva Oliver Queen, il protagonista, ingiustamente accusato di omicidio e costretto a fuggire da una prigione piena di supercriminali. Sebbene elementi simili siano stati successivamente esplorati nella settima stagione della serie TV “Arrow“, il film è rimasto in fase di sviluppo e non ha mai visto la luce. I fan della trilogia di Nolan possono trovare interessante rivedere “Batman Begins“, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario.

Deathstroke: il film mai realizzato

Joe Manganiello era stato scelto per interpretare Deathstroke nel film di Batman diretto da Ben Affleck, ma il progetto è svanito nel nulla. Gareth Edwards era stato ingaggiato per dirigere un film dedicato a Deathstroke, ma il fallimento di “Justice League” ha portato Warner Bros. a riconsiderare le proprie scelte. La decisione di abbandonare il progetto ha lasciato molti fan del personaggio deluso, poiché Deathstroke è considerato uno dei villain più affascinanti dell’universo DC. La mancanza di un film dedicato a questo personaggio ha privato il pubblico di una potenziale storia ricca di azione e complessità.

Spider-Man 4: il sogno infranto di Sam Raimi

Uno dei progetti più attesi e mai realizzati è “Spider-Man 4“, diretto da Sam Raimi. Il regista aveva pianificato di continuare la saga con l’introduzione di nuovi villain come Lizard, Black Cat e l’Avvoltoio, interpretato da John Malkovich. Tuttavia, problemi di produzione e il deludente riscontro di “Spider-Man 3” hanno portato alla cancellazione del film. La saga di Raimi ha avuto un impatto significativo sul genere dei cinecomic, e il suo abbandono ha segnato un cambiamento nella direzione che il franchise avrebbe preso, portando infine a un reboot.

Hellboy 3: il capitolo mancante

Infine, “Hellboy 3” è un altro progetto che ha suscitato grande interesse tra i fan. Guillermo del Toro aveva già preparato la sceneggiatura e Ron Perlman era pronto a riprendere il suo ruolo iconico. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, il film non è mai stato realizzato, lasciando la storia di Hellboy in una sorta di limbo. Il franchise ha visto un reboot nel 2019, ma molti fan continuano a sperare in un ritorno del duo del Toro e Perlman per concludere la loro visione originale.

Questi progetti incompleti rappresentano un capitolo affascinante nella storia dei cinecomic, dimostrando come il panorama cinematografico possa cambiare rapidamente e come le idee, anche se promettenti, possano rimanere solo sogni.

