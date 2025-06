Michael Cera rivela: rifiutata un’opportunità nel mondo di Harry Potter

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael Cera, noto per i suoi ruoli in film come “Superbad” e “Scott Pilgrim“, ha recentemente svelato in un’intervista di aver avuto l’opportunità di entrare a far parte del Wizarding World di J.K. Rowling. Durante una conversazione con Louis Theroux nel suo podcast, l’attore ha rivelato di essere stato in trattative per un ruolo nello spin-off “Animali Fantastici“. Tuttavia, ha deciso di declinare l’offerta, temendo che una partecipazione a un franchise così popolare potesse portarlo a una fama eccessiva.

La scelta di Michael Cera: paura della fama

Cera ha spiegato che, sebbene non ricordi esattamente se gli fosse stata offerta una parte specifica, la sua decisione di non impegnarsi nel franchise di “Harry Potter” era motivata dalla volontà di mantenere un certo controllo sulla propria carriera. “Non ricordo nemmeno se mi fosse stata offerta davvero una parte, credo di aver semplicemente rifiutato di impegnarmi perché penso sarebbe stato un impegno di sei anni o qualcosa del genere”, ha dichiarato. L’attore ha sottolineato come la sua scelta fosse anche legata al desiderio di limitare la propria esposizione mediatica, specialmente in un contesto come quello dei film per bambini, dove la fama può crescere rapidamente e in modo inaspettato.

La paura di diventare “troppo famoso” ha influenzato le sue decisioni professionali, portandolo a riflettere su come un impegno in un franchise di tale portata potesse cambiare la sua vita. Cera ha affermato che, all’epoca, sentiva di dover prendere una decisione prudente per proteggere la sua carriera e la sua vita personale.

Il futuro di Animali Fantastici

“Animali Fantastici” è un prequel della celebre saga di “Harry Potter” e si concentra sulle avventure di Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. In questo universo, Newt viene reclutato da un giovane Albus Silente, interpretato da Jude Law, per affrontare il temibile mago oscuro Gellert Grindelwald, inizialmente interpretato da Johnny Depp e successivamente da Mads Mikkelsen.

La saga, pianificata per includere cinque film, ha subito un arresto significativo dopo il flop commerciale di “Animali Fantastici – I segreti di Silente“. Questo capitolo ha affrontato numerosi problemi, tra cui il controverso licenziamento di Depp, che ha influito negativamente sulla ricezione del film. Attualmente, non ci sono piani ufficiali per continuare la serie, lasciando i fan in attesa di notizie sul futuro del franchise.

Un cambio di prospettiva per Cera

Nonostante le sue preoccupazioni passate riguardo alla fama, Michael Cera ha rivelato che oggi la sua visione è cambiata. “Penso di aver superato quel particolare sentimento, ma credo che fosse quello di cui avevo bisogno allora”, ha affermato. L’attore ha espresso una maggiore apertura verso la possibilità di partecipare a franchise in futuro, a condizione che il progetto risulti interessante. “Se adesso arrivasse un franchising che sembra interessante, non credo che per il fatto che si tratta di un franchising uscirei dall’ufficio tutto infuriato”, ha concluso.

Cera è attualmente nelle sale con “La trama fenicia“, l’ultimo film di Wes Anderson, e sembra pronto a esplorare nuove opportunità nella sua carriera cinematografica. Con un approccio rinnovato, l’attore potrebbe finalmente considerare la possibilità di unirsi a progetti di grande portata, lasciando alle spalle le sue paure precedenti.

