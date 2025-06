Rihanna incanta alla premiere di The Smurfs Movie in Belgio con un look da sogno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rihanna torna a far parlare di sé, non solo per la sua musica, ma anche per il suo debutto nel mondo del cinema d’animazione. La popstar ha partecipato alla premiere mondiale di The Smurfs Movie, il nuovo film dedicato ai celebri Puffi, che si è tenuta nel cuore di Bruxelles. In questa occasione, Rihanna ha prestato la sua voce al personaggio di Puffetta, mostrando un look che ha catturato l’attenzione di tutti, mentre il suo pancione in dolce attesa è stato messo in risalto con eleganza.

Un evento atteso: la premiere a Bruxelles

La premiere di The Smurfs Movie ha avuto luogo a Bruxelles, città natale del creatore dei Puffi, il fumettista belga Peyo. L’evento ha attirato un vasto pubblico e numerosi fan, trasformando la serata in un red carpet di richiamo internazionale. Rihanna, che ha fatto il suo ingresso accompagnata dal compagno Asap Rocky, ha portato un tocco di glamour e pop alla manifestazione, unendo la cultura pop contemporanea con la tradizione europea. La sua presenza ha generato un entusiasmo palpabile tra i presenti, contribuendo a rendere la serata memorabile.

La popstar ha mostrato un grande entusiasmo per il suo nuovo progetto cinematografico, che combina elementi di ironia, musica e magia. La sua interpretazione di Puffetta non è solo un lavoro di doppiaggio, ma rappresenta anche un’importante opportunità per Rihanna di esprimere la sua creatività in un contesto diverso dalla musica. La premiere ha segnato un momento significativo nella carriera della cantante, che continua a esplorare nuove strade artistiche.

Il look di Rihanna: un omaggio alla maternità

Rihanna ha scelto un outfit che celebra non solo il tema del film, ma anche la sua gravidanza. Indossando un baby doll azzurro ghiaccio, la cantante ha incantato il pubblico con un look che unisce eleganza e freschezza. Il suo abito, caratterizzato da un top trasparente con piume leggere e ricami delicati, è stato abbinato a una gonna lunga in seta lucente, che ha esaltato il suo pancione in modo raffinato.

Questa scelta stilistica non solo ha messo in risalto la sua figura, ma ha anche dimostrato la capacità di Rihanna di fondere moda e identità personale. L’abito, che richiama elementi di alta moda con un tocco contemporaneo, è stato completato da accessori argentati e onde morbide nei capelli, creando un look che è già diventato virale sui social media. La popstar ha saputo rispondere alle critiche riguardanti il suo stile premaman con grazia, dimostrando che la maternità può essere celebrata con stile.

Il ritorno alla musica con “A Friend of Mine“

Oltre al suo debutto nel cinema, Rihanna ha anche fatto il suo ritorno sulla scena musicale con il brano “A Friend of Mine“, il primo singolo in tre anni. Questo pezzo, scritto appositamente per il film dei Puffi, combina sonorità house-pop con ritmi ispirati all’Afrobeats, creando un’atmosfera coinvolgente e orecchiabile. La critica ha accolto il brano con entusiasmo, definendolo una hit estiva capace di attrarre sia i bambini che gli adulti.

Con questa nuova canzone, Rihanna ha messo a tacere le critiche ricevute in seguito all’annuncio della sua terza gravidanza. Sebbene alcuni commentatori abbiano espresso dubbi sulla sua capacità di conciliare maternità e carriera musicale, la popstar ha dimostrato che è possibile affrontare entrambe le sfide con successo. “A Friend of Mine” rappresenta un modo per Rihanna di riaffermare il suo talento e la sua versatilità, unendo doppiaggio e musica in un progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera.

La premiere di The Smurfs Movie e il lancio del nuovo singolo sono solo l’inizio di un periodo ricco di novità per Rihanna, che continua a sorprendere e a conquistare il pubblico con il suo stile unico e la sua creatività.

