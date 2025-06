Scarlett Johansson aggiorna i fan sulla Tower of Terror: il film è in fase di sviluppo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

I fan della celebre attrazione Disney, la Tower of Terror, conosciuta ufficialmente come The Twilight Zone Tower of Terror, dovranno attendere ancora un po’ per vedere il suo adattamento cinematografico. Scarlett Johansson, che ricopre il ruolo di protagonista e produttrice del progetto, ha recentemente fornito alcune informazioni sullo stato dei lavori, rivelando che il film rappresenta una vera e propria sfida creativa.

Le sfide della narrazione

Scarlett Johansson ha condiviso le sue riflessioni con Entertainment Weekly, sottolineando che la storia originale dell’attrazione presenta delle limitazioni. Secondo l’attrice, “È più complicata di quanto sembri. L’attrazione ha una narrazione, ma è… come posso dire… sottile”. La giostra, ispirata alla storica serie “Ai confini della realtà” di Rod Serling, porta i visitatori all’interno del misterioso Hollywood Tower Hotel, dove un fulmine colpisce l’edificio, causando la caduta dell’ascensore nella Zona del Crepuscolo. Questo contesto offre un potenziale narrativo interessante, ma richiede un lavoro approfondito per espandere la trama in modo significativo.

Johansson ha evidenziato che il processo di adattamento sta richiedendo tempo e creatività. Nonostante le difficoltà, l’attrice si è mostrata entusiasta riguardo al progetto, definendolo “un viaggio creativo affascinante”. Ha aggiunto che il team sta “trovando la strada giusta” e che, sebbene ci siano ancora ostacoli da superare, i progressi sono evidenti. La sua determinazione e passione per il progetto sono chiare, e i fan possono sperare in un risultato che rispecchi l’atmosfera unica dell’attrazione.

Un ritorno sul grande schermo

Mentre il progetto della Tower of Terror continua a svilupparsi, Scarlett Johansson è pronta a tornare nelle sale cinematografiche il 2 luglio con il film “Jurassic World – La Rinascita“. Questo ruolo rappresenta un sogno per l’attrice, che ha sempre nutrito una grande passione per il franchise originale diretto da Steven Spielberg. Johansson ha raccontato di come, durante un incontro con Spielberg, non fosse sicura che lui comprendesse appieno quanto fosse una fan accanita di “Jurassic Park“. Tuttavia, ha riconosciuto che questa discrezione potrebbe aver reso l’esperienza ancora più speciale.

Il suo coinvolgimento in “Jurassic World” è stato descritto come un’opportunità straordinaria, e Johansson ha espresso la sua gioia per aver potuto lavorare a un progetto che ama. Questo film non è solo un ritorno per l’attrice, ma anche un’occasione per esplorare nuovi orizzonti nel suo percorso professionale.

Un debutto alla regia

Mentre si prepara per il suo ritorno in “Jurassic World“, Scarlett Johansson sta anche lavorando al suo debutto alla regia con “Eleanor the Great“, presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio. Durante questo periodo, l’attrice ha dovuto gestire molteplici progetti contemporaneamente, mantenendo la concentrazione e l’emozione necessarie per affrontare le sfide creative. Johansson ha rivelato che il suo impegno in vari progetti ha richiesto un equilibrio tra passione e professionalità, ma è determinata a portare avanti entrambe le esperienze.

Con un futuro ricco di progetti, Scarlett Johansson continua a dimostrare la sua versatilità nel mondo del cinema, affrontando nuove sfide e ampliando il suo repertorio artistico. I fan possono aspettarsi di vedere un’attrice e produttrice impegnata, pronta a portare sul grande schermo storie che catturano l’immaginazione e l’interesse del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!