L’italian global series festival: Un nuovo spazio per la serialità italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Italian Global Series Festival ha fatto il suo debutto a Rimini e Riccione, colmando un vuoto lasciato dal Roma Fiction Fest. Questo nuovo evento, dedicato alla serialità, ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, offrendo un’importante piattaforma per la promozione delle serie italiane e internazionali. Il direttore artistico Marco Spagnoli ha condiviso con noi le sue riflessioni sull’importanza di questo festival e sul futuro della serialità in Italia.

La rinascita della serialità italiana

Il Roma Fiction Fest ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il mondo delle serie televisive in Italia. La sua chiusura ha lasciato un vuoto significativo, ma l’Italian Global Series Festival si propone di riempirlo. Marco Spagnoli ha evidenziato come l’Italia sia stata pioniera nella discussione sulla serialità, anticipando eventi simili in Francia e altrove. La domanda che sorge spontanea è: perché l’Italia non dovrebbe avere un festival dedicato alla serialità, quando paesi come la Francia ne ospitano tre? Questa riflessione sottolinea l’importanza di dare spazio a un settore in continua evoluzione, soprattutto in un’epoca in cui le piattaforme di streaming stanno cambiando il panorama audiovisivo.

Un programma ricco e variegato

Spagnoli ha descritto il lavoro svolto per creare un programma di alto livello, nonostante le sfide organizzative tipiche di una prima edizione. La scelta di Rimini e Riccione come location è stata strategica, permettendo di sfruttare spazi come il Cinema Fulgor e il Palariccione. Questi luoghi non solo offrono un’ottima cornice per il festival, ma potrebbero diventare la nuova casa della serialità italiana. La varietà dei titoli presentati ha sorpreso anche i giurati, che hanno faticato a selezionare le opere migliori a causa dell’alta qualità dei lavori in concorso. Tra i titoli più attesi ci sono “Reunion”, “Mixtape”, “Video Nasty” e “Hidden Island”, che promettono di accendere discussioni tra gli appassionati.

Un futuro promettente per la serialità

Guardando al futuro, Spagnoli ha sottolineato l’importanza di ottimizzare gli spazi e le serate del festival per massimizzare l’esperienza del pubblico. La risposta entusiasta a eventi come la presenza di Can Yaman, accolto da una folla in delirio, dimostra l’interesse del pubblico per la fiction italiana. La combinazione di eventi popolari e premi, come il Maximo Award, rappresenta un’opportunità per valorizzare la serialità e i suoi protagonisti. Spagnoli ha chiarito che l’obiettivo non è solo quello di premiare, ma di celebrare la qualità e la creatività delle serie, indipendentemente dal genere.

Creare un sistema collaborativo

Un elemento chiave per il successo dell’Italian Global Series Festival è la capacità di fare sistema. Spagnoli ha evidenziato l’importanza di collaborare con altri festival e professionisti del settore, evitando competizioni distruttive. L’incontro con figure di spicco come Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, dimostra la volontà di costruire una rete di supporto e collaborazione. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore visibilità per le produzioni italiane e a una crescita del settore.

L’evoluzione della serialità

La serialità ha subito un’evoluzione significativa negli ultimi anni, e Spagnoli ha sottolineato come le piattaforme di streaming abbiano cambiato il modo in cui fruiamo dei contenuti. L’Italian Global Series Festival si propone di essere un punto di riferimento in questo nuovo panorama, offrendo una vetrina per opere che altrimenti potrebbero passare inosservate. La sfida è quella di continuare a innovare e a sperimentare, mantenendo alta la qualità delle produzioni. Spagnoli ha concluso affermando che è fondamentale parlare del linguaggio delle serie e della loro grammatica, per garantire che le opere siano sempre attuali e in linea con le aspettative del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!