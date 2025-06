Michael Cera racconta un divertente aneddoto su Tom Cruise durante le riprese degli MTV Movie Awards

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Michael Cera, attore noto per i suoi ruoli in commedie e film indipendenti, ha recentemente condiviso un episodio curioso che lo ha visto protagonista insieme a Tom Cruise. Questo aneddoto, risalente agli MTV Movie Awards del 2010, mette in luce non solo il carattere di Cruise, ma anche l’atmosfera che si respira sul set, anche quando si tratta di produzioni più leggere. Cera, attualmente al cinema con “La trama fenicia” di Wes Anderson, ha raccontato la sua esperienza durante un’intervista nel podcast di Louis Theroux.

L’aneddoto di Michael Cera sul set

Durante le riprese di uno sketch per gli MTV Movie Awards, Tom Cruise ha ripreso il suo iconico personaggio Les Grossman, un agente cinematografico che ha fatto ridere il pubblico in “Tropic Thunder“. Michael Cera ha descritto come, mentre si trovava sul set, si fosse distratto chiacchierando con uno degli sceneggiatori, senza rendersi conto di quanto la sua voce fosse udibile. Questo piccolo momento di distrazione ha attirato l’attenzione di Cruise, che, attento a ogni dettaglio della produzione, ha immediatamente notato la situazione.

Con un tono scherzoso ma incisivo, Cruise ha esclamato: “È Michael Cera che parla durante una cazzo di ripresa?”. Questa frase, pur pronunciata in modo leggero, ha avuto l’effetto di richiamare l’attenzione di tutti sul set, lasciando Cera in una posizione imbarazzante ma al contempo comica. L’attore ha descritto quel momento come “surreale”, evidenziando quanto Cruise fosse coinvolto nel processo di registrazione, anche per un evento televisivo apparentemente informale.

Un incontro divertente tra i due attori

Nel corso della giornata, Cera e Cruise si sono ritrovati e l’attore di “Top Gun” ha ripreso il discorso in modo giocoso, ripetendo la sua battuta sul parlare durante le riprese. Cera, cogliendo l’occasione per scherzare, ha risposto: “Non ero io, era lo sceneggiatore”, scatenando una risata in Cruise, che ha confermato di aver semplicemente voluto fare una battuta. Questo scambio ha dimostrato non solo il senso dell’umorismo di entrambi gli attori, ma anche la loro capacità di mantenere un’atmosfera leggera anche in situazioni potenzialmente imbarazzanti.

Tom Cruise: sempre al centro dell’attenzione a Hollywood

Oltre a questo aneddoto divertente, Tom Cruise continua a essere uno dei volti più richiesti di Hollywood. Dopo il successo dell’ultimo capitolo della saga di “Mission: Impossible“, l’attore ha dichiarato di non avere intenzione di rallentare la sua carriera. Intervistato da “The Hollywood Reporter“, ha affermato: “Non smetterò mai, farò film anche a cento anni. Amo questo lavoro, sono incredibilmente fortunato a poter fare ciò che amo e continuerò finché potrò”. Queste parole evidenziano la passione di Cruise per il suo mestiere e la sua determinazione a rimanere attivo nel mondo del cinema per molti anni a venire.

La carriera di Tom Cruise è caratterizzata da una serie di successi e dalla sua dedizione al lavoro, che si riflette non solo nei suoi film, ma anche nel modo in cui interagisce con i colleghi sul set. Questo episodio con Michael Cera è solo un esempio del suo approccio professionale e del suo spirito giocoso, che continua a conquistare il pubblico e a mantenere viva la sua immagine nel panorama cinematografico contemporaneo.

