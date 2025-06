Superman e Supergirl: il futuro del DC Universe secondo James Gunn

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo DC Universe sta prendendo forma e con esso emergono dettagli interessanti sui personaggi chiave, come Superman e Supergirl. James Gunn, il regista e co-presidente della DC Studios, ha rivelato che il film su Superman, interpretato da David Corenswet, non si concentrerà sulle origini del supereroe. Questo approccio lascia aperta la possibilità di esplorare il pianeta Krypton in altri film, in particolare in quello dedicato a Supergirl.

Krypton e le origini di Supergirl

Durante un’intervista con ComicBook, James Gunn ha accennato alla possibilità di includere Krypton nel film dedicato a Kara Zor-El, la cugina di Superman. “È sempre una possibilità”, ha dichiarato il regista, evidenziando l’importanza delle origini di entrambi i personaggi. Le differenze tra Clark Kent e Kara Zor-El sono fondamentali per comprendere le loro storie e i loro sviluppi.

Krypton, il pianeta natale di Superman, rappresenta un elemento cruciale nella mitologia del personaggio, ma il suo approfondimento potrebbe avvenire attraverso la narrazione di Supergirl. La backstory di Kara Zor-El è intrisa di tragedia e conflitti, il che potrebbe rendere l’esplorazione di Krypton particolarmente significativa. La distruzione del pianeta e le esperienze traumatiche vissute da Kara potrebbero fornire un contesto emotivo ricco e complesso.

Le differenze tra Superman e Supergirl

James Gunn ha messo in evidenza le differenze tra Superman e Supergirl, sottolineando come Clark Kent abbia avuto un’infanzia serena, circondato da una famiglia amorevole. Questo background lo ha reso uno dei supereroi meno tormentati, con una personalità generalmente positiva e ottimista. Al contrario, la Supergirl del nuovo DC Universe avrà un passato molto più difficile e complesso.

“È un vero disastro emotivo”, ha spiegato Gunn, riferendosi alle esperienze traumatiche di Kara. Ha assistito alla morte di molte persone mentre il suo pezzo di pianeta si disintegrava, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Queste esperienze la differenziano notevolmente da Superman, creando un contrasto interessante tra i due personaggi.

Aspettative e anticipazioni sul film di Supergirl

Con l’attesa crescente per il film di Supergirl, i fan sono curiosi di scoprire come verranno rappresentati questi elementi chiave. La possibilità di vedere Krypton sul grande schermo, anche se indirettamente, potrebbe arricchire la narrazione e fornire un contesto più profondo per il personaggio di Kara Zor-El.

Nel frattempo, la Supergirl dell’ArrowVerse, Milly Alcock, ha espresso il suo entusiasmo per il DC Universe e ha condiviso le sue opinioni sui nuovi sviluppi. La sua visione del personaggio e le sue esperienze nel franchise potrebbero influenzare le aspettative del pubblico e il modo in cui Supergirl verrà percepita nel nuovo contesto narrativo.

Il futuro del DC Universe si preannuncia intrigante, con la promessa di esplorare temi complessi e storie ricche di emozioni. Con l’approccio di James Gunn, i fan possono aspettarsi un’evoluzione significativa dei personaggi e delle loro origini, rendendo ogni film un’opportunità per approfondire le loro storie e il loro legame con Krypton.

