“Resta Con Me”: dove è stata girata la serie TV con Francesco Arca

“Resta Con Me” è la nuova fiction, nata da un’idea dello scrittore Maurizio de Giovanni, in onda per quattro serate su Rai 1 dal 19 febbraio 2023. Ma dove è ambientata la serie tv che vede come protagonista Francesco Arca nei panni di Alessandro Scudieri? Scopriamo insieme tutti i luoghi!

A partire dal 19 febbraio 2023 ha debuttato su Rai 1 la nuove serie televisiva Resta Con Me. Francesco Arca è il protagonista il quale interpreta Alessandro Scudieri, un Vice Questore. La sua vita cambia per sempre dal momento in cui si ritrova coinvolto in una sparatoria insieme a sua moglie Paola, la quale è incinta del loro primo figlio. La fiction è ambientata interamente nella città di Napoli ma vediamo insieme tutti luoghi nel dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial)

Composta da otto episodi, la serie tv andrà in onda nel corso di quattro serate su Rai 1. Dal video di promozione in TV, possiamo dare uno sguardo ad alcuni luoghi iconici del capoluogo campano. In un primo momento, possiamo notare la piccola spiaggia di via Caracciolo sul lungomare della città e la collina di Posillipo bagnata dalle onde del mare.

Inoltre è impossibile non riconoscere il meraviglioso centro storico di Napoli. Infatti, in molte scene si intravedono i vicoli stretti della città nell’area del Pallonetto di Santa Lucia, gli incroci e le numerose piazze come per esempio Largo Regina Coeli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiPlay (@raiplay_official)

Nonostante la maggior parte delle scene sono state girate a Napoli, la produzione ha deciso di spostare il set anche in altre location al di fuori del territorio comunale. Per esempio, citiamo i ristoranti e i locali di Torregaveta che affaccia sul Litorale Domitio. Quest’ultimo è caratterizzato dal pontile e dalla stazione della linea ferroviaria dei Campi Flegrei.