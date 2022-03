Come di consueto, da dodici anni a oggi, a Roma il cinema parla francese – dal 30 marzo al 4 aprile – con il Rendez-Vous Nuovo Cinema Francese.

La Dodicesima edizione del Rendez -Vous sarà ospitata al Nuovo Sacher di Nanni Moretti a Roma, per poi proseguire a Bologna, Torino e Napoli. Tanti gli ospiti, gli incontri con il pubblico e ovviamente i film in primis, tutti proiettati in lingua originale con sottotitoli.

Rendez-Vous 2022: tante tematiche per la kermesse francese

Si apre alla grande con “Tra due mondi” di Emmanuel Carrère con Juliette Binoche, nelle sale italiane dal 7 aprile grazie a Teodora Film. Si tratta di un’opera presentata al 74° Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs, ispirata a un romanzo inchiesta di Florance Aubenas sul precariato del lavoro femminile. Gran parte del cast è formato da attrici non professioniste.

Tanti i temi affrontati nelle opere della kermesse, da quelli sociali come quello del film d’apertura a quelli più classici come le relazioni sentimentali e la sensualità persa dopo due anni di pandemia.

Gli outsider del cinema d’autore

Il maestro Arnaud Desplechin porta a Roma al Rendez-Vous in assoluta anteprima “Tromperie”, un film tratto dal romanzo di Philip Rott con interpreti importanti come Emmanuelle Devos, Denis Podalydès e Lèa Seydoux.

Il regista ha parlato del suo film dicendo di aver rappresentato “un’utopia attraversata dal desiderio”, in cui l’amore non perde di vista il potere delle parole. Il film, è distribuito in Italia da NO.MAD ENTERTAINMENT dal 21 aprile 2022.

Laurent Cantet torna ai rapporti di classe ed esistenziali a lui cari con “Arthur Rambo – Il blogger maledetto“, una storia attuale ispirata ad un personaggio reale, interpretato da Rabah Nait Oufella, già diretto da lui giovanissimo in “La classe”. Il film, distribuito in Italia da KITCHEN FILM, uscirà nelle sale il 28 aprile 2022.

Molto militante il lavoro di Shèphane Brizé “Un altro mondo“, già presentato all’ultimo festival di Venezia, uno sguardo sul reale visto dal Ken Loach francese. Il film distribuito in Italia da MOVIES INSPIRED uscirà nelle sale italiane il 1 aprile 2022.

Stesso registro per il cineasta marsigliese Robert Guédiguian, che con lo struggente e lirico “Twist à Bamako” ci trasporta in Africa, nello specifico in Mali nel corso degli anni Sessanta, dove i giovani di Bamako ballano il twist tutta la notte.

Direttamente dalla Berlinale arriva a Roma al Rendez-Vous, in anteprima nazionale, “Passeggeri della notte” di Mikhael Hers con Charlotte Gainsbourg immersa nella Parigi degli anni Ottanta, sola con due figli. Il film, distribuito da WANTED CINEMA uscirà nelle sale in autunno.

Merita menzione anche Claire Simon con “Vous ne Désirez que moi” con Swann Arlaud e Emmanuelle Devos che accompagnerà la regista nella presentazione romana al Cinema Nuovo Sacher. Il film mette in scena l’intervista di Yann Andréa, compagno di Marguerite Duras, realizzata dalla giornalista Michèle Manceaux, sulla relazione divorante che intrattiene con la grande scrittrice francese.

Cinema sperimentale a 360° al Rendez-Vous

Viene da un cinema sperimentale Antoine Barraud, che con “Madelain Collins” realizza un noir, già presentato a Venezia, alle Giornate degli Autori, portando in scena la storia di una donna dalla doppia vita. Il film è distribuito in Italia da MOVIES INSPIRED.

Coronato dal successo di pubblico in Francia, arriva a Roma, in anteprima nazionale, la commedia drammatica “En attendant bojangles” di Régis Roinsard, OINSARD, una storia di amour fou, interpretato da Virginie Efira e Romain Duris.

Monica Bellucci, Carole Bouquet, Denis Podalydès, Jean-Paul Rouve, Céline Sallette, Karin Viard sono tra gli interpreti del film dei fratelli Foenkinos, dal titolo “Les Fantasmes – Fantasie” commedia noir, immorale, sovversiva e dissacrante che esplora i fantasmi più nascosti della vita intima di sei coppie. Il film è distribuito da MINERVA PICTURES.

Focus: Sandrine Kimberlain: elogio della differenza

Il focus speciale della XII edizione del Rendez-Vous è dedicato a a una delle interpreti più raffinate e poliedriche del cinema francese: Sandrine Kimberlain. Grazie all’intensità delle sue interpretazioni e alla sua poliedricità la Kimberlain è l’attrice di riferimento per autrici e autori di diverse generazioni.

Ecco il programma completo.

Daniele Romeo

22/03/2022