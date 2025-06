La musica piange Mick Ralphs: il chitarrista dei Bad Company e Mott the Hoople ci lascia a 81 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mick Ralphs, noto chitarrista britannico e co-fondatore dei leggendari gruppi rock Bad Company e Mott the Hoople, è scomparso all’età di 81 anni. La triste notizia è stata confermata dalla band Bad Company tramite un post sul loro profilo Instagram ufficiale, dove hanno espresso il loro dolore per la perdita di un amico e di un grande artista. Ralphs lascia la compagna Susie Chavasse, due figli e tre figliastri, un’eredità musicale che continuerà a influenzare le generazioni future.

La carriera musicale di Mick Ralphs

Mick Ralphs nacque a Hereford il 31 marzo 1944 e iniziò la sua carriera musicale nel 1966 con la formazione del suo primo gruppo, The Doc Thomas Group. Dopo vari cambi di nome e di formazione, la band si trasformò nel 1969 in Mott the Hoople, grazie all’ingresso del carismatico cantante Ian Hunter. Nonostante le difficoltà iniziali nel farsi notare, il gruppo ottenne il riconoscimento grazie al supporto di David Bowie, che scrisse per loro l’iconico brano ‘All the Young Dudes’. Questo successo segnò l’ingresso della band nella storia del glam rock, un genere che stava guadagnando popolarità in quegli anni.

Nel 1973, Ralphs decise di lasciare Mott the Hoople per fondare i Bad Company, insieme a Paul Rodgers, Simon Kirke e Boz Burrell. Questa nuova band si distinse per il suo stile rock potente e melodico, diventando la prima a firmare con la Swan Song Records, etichetta fondata dai Led Zeppelin. I Bad Company raggiunsero un successo straordinario, contribuendo a definire il sound del rock degli anni ’70. Tra i brani più celebri scritti da Ralphs ci sono ‘Can’t Get Enough’, ‘Good Lovin’ Gone Bad’ e ‘Ready for Love’, che sono diventati veri e propri classici del rock.

Ralphs continuò a esibirsi fino al 2016, quando si esibì per l’ultima volta sul palco della O2 Arena di Londra. Poco dopo, fu colpito da un ictus che lo costrinse a ritirarsi definitivamente dalle scene. Nonostante la sua assenza, la sua musica rimane viva e influente, e il prossimo autunno sarà inserito postumo nella Rock & Roll Hall of Fame insieme agli altri membri dei Bad Company. La band ha dichiarato che l’eredità musicale di Mick continuerà a ispirare le future generazioni di musicisti.

Tributi e ricordi da parte dei colleghi

La notizia della morte di Mick Ralphs ha suscitato una reazione emotiva tra i suoi colleghi e fan. Paul Rodgers, il cantante dei Bad Company, ha condiviso un tributo toccante, esprimendo il suo dolore per la perdita di un amico e di un partner creativo. “Il nostro Mick ci ha lasciati, il cuore mi è crollato. Ci ha donato canzoni straordinarie e ricordi indelebili”, ha scritto. La loro ultima conversazione, avvenuta pochi giorni prima della sua morte, si era conclusa con una risata, un ricordo che Rodgers porterà sempre con sé.

Anche Simon Kirke, batterista della band, ha voluto rendere omaggio a Ralphs, descrivendolo come un caro amico e un compositore di talento. “Era un chitarrista eccezionale e ci mancherà profondamente”, ha dichiarato Kirke, sottolineando l’impatto che Ralphs ha avuto non solo sulla musica, ma anche sulle vite di coloro che lo conoscevano.

La scomparsa di Mick Ralphs segna la fine di un’era per il rock britannico, ma la sua musica e il suo spirito vivranno per sempre attraverso le canzoni che ha creato e le emozioni che ha suscitato in milioni di fan in tutto il mondo.

